王世堅壓軸獻唱有出息歌助選陳亭妃

記者翁順利／台南報導

近來以網路名歌竄紅政壇的王世堅立委，十一日專程南下陪同立委陳亭妃騎單車掃街為市長初選拜票，他並在陳亭妃壓軸的造勢大會中公開獻唱由「沒出息」歌曲改編的「有出息」新歌曲，強調「堅」定挺亭妃，大聲說出來：台南市長就是陳亭妃，使得瞬間掀起如雷的掌聲，他並與會眾相約，若陳亭妃初選過關，將再來獻唱及贈送春節春聯。

王世堅日前已公開宣布力挺陳亭妃角逐南市長，並拍攝宣傳短片，以「沒出息」歌詞為主題改編挺妃的內容，新歌中並無「有出息」的新歌詞，但已在陳亭妃支持陣營引起轟動，宣揚兩人兩人都「有出息」，王世堅坦然接受，並答應十一日助選，外加助講、助唱，陳亭妃更安排王世堅為唯一的造勢大會唯開講的來賓。

立委王世堅十一日南下為陳亭妃助講及獻唱，祝福她台南市長初選過關，獲得支持者致贈台南著名甜點膨餅。(記者翁順利攝)

王世堅助講長達二十分鐘，細數台灣政治環境四百年來的演變，呼籲在場民眾要勇敢自己做決定做民主的主人，提及為陳亭妃助選，主因是目睹這幾年她善盡民代職責，堅守民主立場，遭受很多流言批評，期許她能轉化，將這些流言作為成長的勳章，繼續努力前進。

王世並未主動獻唱「沒出息」，在全場上萬名群眾齊聲吶喊之下獻唱，但婉謝昂可續唱，陳亭妃幫他緩頰，請大家見諒，解釋他最近嗓子不好，已約定她初選過關時再南下獻唱，並贈送專屬的春聯，獲得全場掌聲說好。隨後王世堅並依約陪同陳亭妃到市區其他各區掃街拜票。