王世堅奪民調第一！欽點最強戰將是「她」

[NOWnews今日新聞] 2026台北市長選戰持續升溫，儘管綠營僅有壯闊台灣創辦人吳怡農正式表態，但立委王世堅、沈伯洋，以及前民進黨秘書長、前基隆市長林右昌等人，都被視為黨內可能人選。至於吳怡農今（26 ）日公布5位潛在台北市長參選人的互比式民調，結果顯示王世堅以24.2%支持度暫居第一。對此，王世堅受訪時指出，有許多人都比自己更適合，而他最推薦行政院副院長鄭麗君出戰。

對於在民調中拔得頭籌，王世堅反應相當低調，甚至直說：「我不曉得，這真的很抱歉。」他表示，最近各式各樣的民調太多，他本人只看過2份，結果大同小異。不過王世堅也再次強調，民調僅是參考工具之一，民進黨的提名從不是以民調作為唯一準則，最終仍需由選對會及黨主席綜合各種狀況做出決定。

至於昨日在政論節目上，王世堅與主持人打賭，若黨內徵召他參選台北市長，就發送100份雞排；如果民進黨並未徵召的話，則由主持人送出100份雞排。今日被問及「發雞排」的話題時，王世堅笑說，自己當下沒想那麼多，只是因為剛推薦2位年輕人，主持人一時興起才會拋出賭注，「這跟運氣什麼的無關」。

當被問到，心目中看好哪位人選能代表民進黨出戰台北市長？王世堅毫不猶豫地點名行政院副院長鄭麗君，他大讚鄭「學養俱佳、才貌雙全」，並回顧這一年多來，與她在中常會的合作經驗，認為鄭麗君無論是接下黨內交辦的政務，或向中常委及賴清德主席提供分析建議，都展現出精準判斷力與高度責任感。

王世堅更進一步補充提到，他曾2度赴行政院聽取鄭麗君就關稅議題的報告，內容詳盡且條理分明，此外，在面對輿論壓力或誤解時，她也能守住談判中的外交敏感資訊，不會為了澄清而洩漏不該透露的內容，王世堅力誇：「她是非常好的國之棟梁！」

