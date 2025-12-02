王世堅委員從容攜手產官學 促成三方重棒合作

【警政時報 司徒／臺北報導】在這個充滿創新與活力的時代，立委王世堅於近日在台北海洋科技大學(簡稱台北海大)發起了一場令人振奮的會談，攜手台北海大董事長林世宗及大倉久和飯店董事長陳珍隆，共同打造產官學的絕佳合作典範，為台灣的未來奠定了堅實的基礎。

立委王世堅參觀台北海大寵物系看到滿滿的狗，竟爆笑說：「我雖然是貓奴，但這隻狗狗實在太可愛，忍不住！」(圖/台北海大 提供)

首先，王世堅立委作為台北海大校務顧問，且與台北海大董事長林世宗在台北市議會是一對老同事，兩人之間的默契可說是「心有靈犀一點通」。他們憑藉多年的良好交情，深入探討如何為台灣的教育與產業發展注入新活力。大倉久和飯店陳珍隆董事長則以其長期投身公益的精神，與林世宗董事長在教育領域的奉獻相呼應，促成了這次的三方合作會議，真是將三位優秀的「大咖」聚集在一起，讓人期待！

廣告 廣告

會議上，大倉久和飯店陳董事長提出引進日本服部學院的頂尖餐飲技術。這一舉措不僅是要讓台灣的餐飲業升級，更是要吸引全球的優秀學生與人才，讓他們在台灣這片美麗的土地上發光發熱，這不只是解決餐飲業人力短缺的神秘方程式，更是為學生們打開了一扇通往未來的「美食之門」。

想要和立委王世堅合照的台北海大學生排隊排到走廊，更有學生抱著小狗前來。(圖/台北海大 提供)

而台北海大林世宗董事長則提出創辦銀髮照護教育學院的創意構想。藉由產學合作，讓學生們的專業知識與實際技能無縫接軌，培養出對於長者照護的專業人才。想像一下，這些學生將成為高齡化社會中的「高手」，不僅服務長輩，更推動社會各界對老年照護的重視。未來的台灣，將因這樣的努力變得更加美好！

在校園巡禮中，王委員的進場引發了全校學生的高潮，學生們的尖叫聲簡直可以蓋過校園的鐘聲！許多特教中心的同學也興奮好奇上前圍觀；更有寵物系學生集體抱著小狗狂奔搶合照。想要合照的學生從教室排隊排到走廊，更有寵物系學生抱著小狗狂奔前來，頓時場面變得十分溫馨。王世堅立委不愧是「寵物控」，毫不猶豫地抱起小狗合照，幽默地說道：「我雖然是貓奴，但這隻狗狗實在太可愛，忍不住！」

王世堅委員的進場引發了全校學生的高潮，學生們的尖叫聲簡直可以蓋過校園的鐘聲！(圖/台北海大 提供)

整個互動過程中，王世堅立委與高樓層擠在走廊的學生們合唱人氣神曲《沒出息》，王委員一句，學生合唱一句，場面非常熱鬧！王世堅更不忘調侃學生們：「打鐘了，再不去上課的話，就真的會沒出息囉！」這一句令全場爆笑，活潑而幽默的氣氛中，學生們的笑聲綿延不絕，讓這次的行程更加美好。

在會議結束時，王委員坦言：「林世宗董事長最讓我佩服的是，將『中國海專』更名為『台北海洋科技大學』，此舉把中國換成台北真是典範啊！陳珍隆董事長則是引進新技術的先鋒，能夠聚集這樣的兩位人物合作，對台灣的未來一定是個天大的好消息，讓我感到非常榮幸。」

王世堅委員最後送了四個字「未完待續」給會議作為結尾。讓我們期待，產官學三方的合作，將為台灣開創新的高峰！

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光