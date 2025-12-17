王世堅帶傷質詢"額頭貼OK繃" 親揭真凶:我還跟牠們道歉

政治中心／綜合報導

民進黨立委王世堅，出席民進黨中常會，但一現身左上額頭貼了OK蹦，立刻引起現場媒體記者注意，他先自嘲頭上「破了個洞」，才透露是在家裡運動，被愛貓「突襲」，但身為貓奴的他，反倒沒生氣，還說自己跟他們道歉，嚇到他們了，讓現場媒體記者笑成一片。

立委（民）王世堅vs.記者：「（委員你的頭還好嗎），哈哈哈這叫做頭殼破洞。」

王世堅帶傷質詢額頭貼OK繃 親揭真凶:我還跟牠們道歉

王世堅左上額頭貼了OK蹦。（圖／民視新聞）

記者看到王世堅，左上額頭貼了OK蹦，關心他怎麼了，王世堅不好意思笑了幾聲，但好端端地，怎麼會頭殼「破己康」？

立委（民）王世堅vs.記者：「（委員想問一下你頭上的傷口），（是你家裡的貓咪抓的嗎），是這樣我在做伏地挺身，我家那兩隻豹貓都很活潑，牠就跳到我肩膀我嚇一跳，就往下撞到這樣，（撞到什麼）沒有啦，那個都是牠們的一些小玩具。」

原來是運動時，被愛貓突襲嚇到撞傷！王世堅下午出席民進黨中常會，早上在國會質詢也帶傷上陣，不過一談到家裡兩隻小貓咪，立刻收起嚴肅神情，露出柔情一面。

王世堅帶傷質詢額頭貼OK繃 親揭真凶:我還跟牠們道歉

王世堅對帶家中兩隻愛貓，態度和神情都相當柔軟。（圖／民視新聞）

立委（民）王世堅vs.記者：「（那你有罵他們嗎），沒有啦我疼愛我們這兩隻貓咪，就像疼愛我自己女兒一樣，我還跟牠們道歉，（為什麼）因為我被牠們嚇到，牠們同時看到我那個反應，牠們也嚇到了。」

頭受傷沒關係，愛貓受到驚嚇，王世堅比誰都還緊張，因為愛貓可都是王世堅手把手親自養大。

時任台北市議員（民）王世堅（2020）：「感冒也要吃東西喔。」

其實很多人都不知道，平常問政犀利的王世堅，私下非常喜歡毛小孩，先前因緣際會領養了三隻貓咪，其中一隻過程中不幸離世，讓他更加珍惜生命。在王世堅身上看到，白天在國會為國人努力問政，下班回家化身貓奴，被兩隻愛貓緊緊收服。





