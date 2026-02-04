王世堅帶3新人登記議員初選 笑喊：民進黨總算有最小「堅系」

立委王世堅受訪。廖瑞祥攝



民進黨直轄市議員初選今（2/4）日開放領表登記，王世堅一早陪同三位新人小雞，包含中山大同區賴俊翰、松山信義區呂瀅瀅以及大安文山區陳聖文，前往台北市黨部完成登記。王世堅受訪時剛開始打趣說，民進黨「總算有了一個新的最小的堅系」，隨即澄清這只是玩笑話，強調三位參選人其實都沒有派系背景。

媒體問說，王世堅過去都說自己沒有派系、是「堅系」，3個新人是堅系嗎？王世堅開玩笑說，是啊！哈哈哈，民進黨最小派系「堅系」長年只有他一個人，此次議員初選，有幾位過去就是好朋友、甚至是兩代交情的年輕政治後進要參選，讓他覺得難得能在政治上再次聚在一起，因此特別陪同登記。

廣告 廣告

不過，他隨即澄清，沒有啦！3人並非屬於任何派系，只是長期在政治事務上經常交流、討論，因此互動較為密切，這次三位新人所投入的選區競爭都相當艱困，自己只是基於情誼與實務考量來「幫一點小忙」，其實沒有這個派系。

談及後續輔選策略，王世堅表示，仍會循既有、正常的輔選管道進行，特別是在初選最後一、兩個禮拜，把握時間衝刺。他指出，由於民進黨議員初選採取全民調方式，候選人的知名度相當關鍵，因此會以傳統方式如徒步掃街、車隊掃街等，盡快讓選民認識新人，提升曝光度與辨識度。

更多太報報導

和車銀優同公司！金宣虎遭控逃稅 下場最重「恐遭判2年徒刑」

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」

逆向撞人聽到「要報警」！高雄清潔隊員暴走打老夫妻 遭路過學生鎖喉制伏