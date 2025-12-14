王世堅應＂特殊要求＂開罵！ 學生超滿足拍手叫好

政治中心／王云宣、李志銳 台北報導

民進黨立委王世堅，因為犀利問政、經常蹦出質詢金句，加上一曲"沒出息"，意外讓他成為年輕人的另類偶像，日前有高中生參訪立院，指名要找王世堅，王世堅應邀接待，不只高唱沒出息，還應學生要求，客制化開罵，讓學生們被罵了還拍手叫好，人氣高漲的王世堅，下週還將到台中校園開講。





應要求大唱「沒出息」 王世堅立法院開罵高中生嗨翻

民進黨立委王世堅在立法院接待新北高中學生 現場應學生要求唱＂沒出息＂還開罵學生（圖／Threads jerry._.0926）



立委（民）王世堅：「你在哭什麼哭，沒出息。」

民進黨立委王世堅，再開金口，大方獻唱改編歌曲"沒出息"，因為這首歌再度爆紅，卻也讓他有些困擾。

立委（民）王世堅：「以前民眾遠遠看到我，都會叫王世堅王世堅，最近這一陣子看到我，有的遠遠就說，啊王世堅，有的說啊沒出息。」

一番自嘲讓學生聽了笑哈哈，身為立法院"扶龍王"，王世堅在立院接待新北高中學生，連老師都是粉絲，王世堅現場更應學生"特別"要求，即興開罵。

立委（民）王世堅：「欸你們怎麼沒有在學校好好上課？跑到我們立法院來，各位不曉得立法院是龍蛇雜處嗎？是在政治鬥爭的地方嗎？別的地方你不去，你偏偏跑到立法院來，是要跟我們學壞是不是？各位老師請你們帶同學回去"嚴加看管"。」









王世堅受邀將於12/20前往台中一中法研社演講 學生坦言是因他具有獨特個人風格（圖／Ig tcfls_6th）









大批學生被狠狠罵一頓，反倒眉開眼笑，不難看出他的討喜，日前一份媒體做的台北市長選戰民調，20~29歲的年輕人支持度，王世堅狂贏蔣萬安17%，不只北部市場好，下周他更受邀到台中一中法研社，進行演講。

台中一中法律政治研習社社長 陳致仁：「王世堅委員在問政的時候，擁有他獨特的個人風格，像是他在質詢的時候，都會用一些像是送禮的方式，我們覺得有別於一般，以往大家所見的質詢內容，是不太一樣的方式，同學的反應是相當熱烈。」





王世堅在tvbs的台北市長之爭民調中 20~29歲支持度大勝講萬安17%（圖／民視新聞）









中部高中第一學府，力邀王世堅分享從政初心，短短一天，280人的名額報名秒殺，也讓外界期待，學生們這回又會提出什麼另類要求？

