王世堅成民進黨2026奇兵？許信良說話了：他選「這縣市」可帶動選情

民進黨積極布局2026選戰，目前6都剩台北、桃園人選未明，黨秘書長徐國勇日前透露，將有更「大咖」人選參戰，讓外界相當關注。近期因〈沒出息〉一曲爆紅的綠委王世堅，頻被點名出戰台北市長，更有黨內幕僚指出，他可望成為「奇兵」選桃園。對此，前民進黨主席、前桃園縣長許信良今（19）日直言，若王世堅參選，可望帶動明（2026）年選情。

針對王世堅頻被點名參選一事，許信良表示，王世堅選任何地方都是最好人選，不過相較桃園不確定性較大，他在台北長年耕耘，還擔任過議員與立委，如果王世堅真的參選台北市長，「可帶動明年選舉的選情」。

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今日下午會晤，將談論2026九合一大選「藍白合」布局。有關聯合政府議題，許信良說道，他不曉得藍白是現在要組成聯合政府還是未來，不知道談論內容無法評論。

不過，許信良也表示，台灣政治非常特殊，有不同認同且勢均力敵，因此他曾主張，最好仿造德國組成「大聯合政府」，2大黨聯合可以解決任何問題，不用擔心內部有任何掣肘，也許台灣真的需要1次真正的大聯合政府。

