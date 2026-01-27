王世堅打臉卓榮泰、蕭美琴！ 「沒人會稱法國凱旋門」
美國攀岩家霍諾德成功挑戰徒手攀登台北101，引發國際關注，不過副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰都發文稱「台灣101」也掀起政壇輿論。對此，民進黨立委王世堅26日打臉蕭、卓，他直言，「你會稱巴黎凱旋門還是法國凱旋門？」
卓榮泰在貼文中寫道，「為霍諾德徒手攀登，成功登上『台灣101』頂端喝彩」，並表示相信國人都全程屏息，一起看見「力、美、勇敢及壯闊」。他也感謝促成這項壯舉的每個人，表示世界再一次看見台灣，並以「世界+台灣＝突破極限」作結。
卓榮泰使用台灣101引發話題，對此，王世堅26日受訪時先表示，台灣雖然地小人稠但有2300萬人，有不同看法跟意見時也代表有很強大的生命力，但這也更需要大家互相包容、求同存異，大家對名稱的稱呼也都很熟悉，那就約定成俗，照最多人的來稱呼，不過如果有人喜歡稱「台灣101」當然也可以啊，法律並沒有禁止。
儘管王世堅表示尊重「台灣101」的說法，但他很快就補充道，台北101就跟法國的巴黎凱旋門一樣，「你會稱巴黎凱旋門，你會去稱法國凱旋門嗎？沒有阿！所以就是『台北101』」。
