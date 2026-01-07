王世堅批藍白推未來帳戶 賴清德這樣說！

▲王世堅直言，藍白所推的未來帳戶非常荒謬，恐造成財政負擔。（圖／記者陳佩君攝，2026.01.07）

[NOWnews今日新聞] 因應台灣少子女化問題，藍白日前共同推動台灣未來帳戶法案，民進黨今（7）日舉行中執會，據轉述，中常委、民進黨立委王世堅在會中直言，藍白所推的未來帳戶非常荒謬，恐造成財政負擔，並盛讚「全民儲蓄退休帳戶」（TISA）更符合在職勞工的需要；黨主席賴清德則說，政府推動亞太資產管理中心，希望將資金、人才留在台灣，而推行TISA一年多來，成績確實不錯，會請行政單位回去研議、擴大宣傳。

民進黨下午舉行中遲會，據轉述，王世堅於會中指出，國民黨、民眾黨近期積極推動「未來帳戶」政策，但該構想「相當荒謬」，不僅方向不清，恐對財政造成長期負擔。

王世堅表示，財政部目前已有一套相當成熟且具體的制度，TISA屬於賦稅優惠的投資計畫，執行至今已有不錯成績，累計集資投資金額已達90多億元新台幣。

王世堅提到，TISA在管理費用設計上，已相當讓利給投資人，對一般民眾具有實質吸引力，財政部應該主動且積極地對外宣傳該方案，同時進一步提供更多稅賦優惠，吸引更多台灣民眾加入。

王世堅說，相較於藍白所主張的「未來帳戶」，TISA的制度設計更適合已經在職的勞工與年輕世代，讓他們可以從現在開始運用稅賦優惠進行長期投資，待退休後再轉出作為退休生活使用，更符合實際需求與退休保障的政策方向。

對此，賴清德也回應，以現在政府來說，重點要推動的政策是亞太資產管理中心，希望將資金留在台灣，讓台灣人的錢，投資台灣的產業，讓本地的經濟內循環。

賴清德提到，很多國人過去可能會把資產放到新加坡、香港，使得從事金融業的朋友外流到國外，這很可惜，因此政府要推動亞太資產管理中心，把錢、人才都留在台灣。

針對TISA，賴清德說，推行一年多來，成績確實不錯，有7萬多人參加、將近百億的規模，未來也會請行政院副祕阮昭雄把王世堅的意見帶回去政院，持續地來去研議、擴大宣傳。

