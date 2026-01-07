王世堅批藍白「未來帳戶」、推TISA 賴清德拍板：將研議擴大宣傳 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民主進步黨今（7）日召開中執會，臨時動議中，立委、中常委王世堅指出，近期國民黨與民眾黨積極推動所謂的「未來帳戶」政策，他直言該構想「相當晃謬」，不僅方向不清，也恐對財政造成長期負擔。

王世堅表示，事實上財政部目前已有一套相當成熟且具體的制度，即全民儲蓄退休帳戶TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶），屬於賦稅優惠的投資計畫，執行至今已有不錯成績，累計集資投資金額已達90多億元新台幣。

王世堅指出，TISA在管理費用設計上，已相當讓利給投資人，對一般民眾具有實質吸引力，因此他認為財政部應主動且積極地對外宣傳該方案，同時進一步提供更多稅賦優惠，以吸引更多台灣民眾加入。

王世堅強調，相較於藍白所主張的「未來帳戶」，TISA的制度設計更適合已經在職的勞工與年輕世代，讓他們可以從現在開始運用稅賦優惠進行長期投資，待退休後再轉出作為退休生活使用，更符合實際需求與退休保障的政策方向。

對此，總統、黨主席賴清德聽完後回應，以目前政府施政方向來看，推動「亞太資產管理中心」是一項重要的政策重點。他指出，自蔡英文總統2016年上任以來，台灣在金融、資產及保險等部門的整體資產規模成長超過7成，現今總數約達新台幣130兆元，顯示這是台灣經濟成長所累積的重要成果，也是一筆龐大社會財富。

賴清德說，政府推動亞太資產管理中心，核心目標就是希望將這些資金留在台灣本地，讓台灣人的錢能夠投資台灣的產業，促進本地經濟持續內循環，進一步帶動整體發展。

賴清德也提到，過去有不少國人將資產配置於新加坡、香港等地，不僅資金外流，部分從事金融產業的國人也因此必須赴海外工作，造成人才流失，這樣的情況相當可惜。政府推動亞太資產管理中心，正是希望能同時留住資金與人才，強化台灣金融體系的競爭力。

此外，賴清德也談到TISA，指出該制度推行一年多來已有不錯成績，目前已有超過7萬人參與，整體規模接近百億元。他表示，未來將請行政院副秘書長阮昭雄，把王世堅所提出的相關建議帶回行政院，持續研議並擴大宣傳，讓更多民眾了解並善用相關制度。

照片來源：民進黨

