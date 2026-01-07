王世堅批藍白「未來帳戶」荒謬應推TISA 賴清德：「亞洲資產管理中心」是主要政策

賴清德認同王世堅，應積極宣傳「臺灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA）。 圖：民進黨／提供

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨要推動「台灣未來帳戶」，預計孩童 18 歲成年後可領回 33.9 萬元。對此，民進黨立委王世堅今（7）日批評荒謬，並認為財政部已經有推動「台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」，呼籲政府應積極宣傳這麼好的方案。

對此，總統暨民進黨主席賴清德表示，TISA 成績確實不錯，請行政院帶回王世堅的意見，研議如何擴大宣傳。他也提到，政府目前主要的政策是「亞洲資產管理中心」，希望可以把錢跟人才都留在台灣。

民進黨今下午召開中執會，據轉述，王世堅在臨時動議時表示，藍白最近在推「未來帳戶」，他個人認為，這個案子有點荒謬。他強調，財政部現在已經有一個很好的方案，叫做 TISA（Taiwan Individual Savings Account）」，並有不錯的成績，包括累計投資金額達 90 多億，且稅額、經理費已經有相當讓利給投資人。

王世堅認為，財政部應該更積極、主動向國人宣傳這麼好的方案，若未來政府針對 TISA 可提供更多賦稅優惠，就能吸引更多國人加入。他說，比起「投資未來帳戶」，TISA 是包含針對已經在就職的勞工朋友、年輕朋友，甚至現在開始去使用這樣的優惠投資方案，甚至退休後，也可以把資金轉出作為生活使用，因此 TISA 能照顧的族群更全面。

賴清德則回應，以現在的政府來講，重點要推動的政策是「亞洲資產管理中心」。他說，從前總統蔡英文上任以來至今，在金融資產以及保險這幾大部門的資產，從 2016 年至今成長超過 7 成，總數約有 130 兆，這是台灣經濟成長的果實，也是很大一筆的財富。

賴清德指出，政府現在要推動「亞洲資產管理中心」，就是希望可以把這樣的資金留在台灣本地，讓台灣人的錢可以來投資台灣的產業，讓本地的經濟可以持續內循環更發達。他並提及，過去很多國人可能會把資產放到新加坡、香港，除了錢會外流到國外外，一些從事金融業的國人朋友也會到國外工作，相當可惜，因此推動「亞洲資產管理中心」，希望可以把錢跟人才都留在台灣。

賴清德並說，TISA 推行半年多以來，成績確實不錯，現在有 7 萬多人參加，將近百億的規模。他說，請行政院副秘書長阮昭雄把王世堅的意見帶回去政院，來持續研議如何擴大宣傳。

另外，賴清德也補充，針對少子女化這個問題的相關方案，行政院已經針對包括生育、養育及教育的不同層面研議，未來會推出更精進、更進一步的少子女化對策方案。他說，這部分先跟大家告知大方向，未來行政院會再推出更詳細的方案。

