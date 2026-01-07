王世堅批「未來帳戶」荒謬應推TISA 賴清德認同：行政院研議擴大宣傳

民進黨主席、總統賴清德出席中執會。資料照。民進黨提供。



藍白日前共同推動「台灣未來帳戶」法案，希望挽救台灣出生率低迷的現象，相關條例草案最快在本週五立法院院會付委審查。民進黨今（1/7）天召開中執會，據轉述，立委王世堅在會中提到藍白的提案內容有點荒謬，政府所推「台灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA）對各族群的照顧更全面，總統、黨主席賴清德也表示認同，TISA已經有7萬多人參加、將近百億的規模，接下來會請行政院持續研議如何擴大宣傳。

針對藍白共推「台灣未來帳戶」法案，王世堅今天在中執會表達看法，據與會人士轉述，王認為提案內容有點荒謬，事實上財政部現在就有很好的方案「TISA」（個人投資儲蓄帳戶），目前已經有不錯的成績，累計投資金額已達90多億元，而且稅額、經理費已經有相當讓利給投資人。

廣告 廣告

王世堅認為，財政部應該要更積極、主動向國人宣傳TISA，如果未來可以提供更多賦稅優惠，就能吸引更多國人加入，而且相較於「未來帳戶」，TISA的照顧族群更全面，包括勞工、年輕人，退休後也能將資金轉作生活使用。

據轉述，賴清德表示，目前政府正重點推動「亞洲資產管理中心」，從前總統蔡英文上任以來，在金融、資產以及保險這幾大部門的資產，至今成長超過 7 成、總數約 130 兆，這是台灣經濟成長的果實，也是很大一筆的財富。他指出，過去台灣人可能把資產放到新加坡、香港，導致資金外流，金融業人材也因為前往國外工作，相當可惜，政府希望能將錢和人才都留在台灣。

賴清德說，TISA推行一年多來的成績確實不錯，已經有7萬多人參加、將近百億的規模，接下來會請行政院副秘書長阮昭雄將王世堅的意見帶回行政院，持續研議如何擴大宣傳。

另一方面，賴清德表示，針對在野訴求的解決少子女化，行政院研議更精進的對策，包括生育、養育及教育等不同層面，未來會對外發布更詳盡的方案。

更多太報報導

柯建銘盯場也沒用！總預算、國防特別條例再被擋 「未來帳戶」草案預計週五付委

賴清德會到立院說明彈劾案？ 鄭麗文：應該不會吧，以我對他的了解

藍白共推「台灣未來帳戶」 行政院：財劃法修法已讓政府舉債3000億