王世堅拋綠北市最強選將 提4人獨漏吳怡農

▲民調顯示王世堅為民進黨台北市長參選人中支持度最高，王世堅則點名包括鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄或高嘉瑜都比他強，卻獨漏吳怡農。（圖／記者陳佩君攝）

[NOWnews今日新聞] 壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態參選台北市長，今（26）日特別召開記者會公布與潛在競爭者民調，結果顯示在非藍白支持者與綠營支持者中，立委王世堅都是民調最高。對此王世堅表示自己志向不在此，強調黨應該讓最強的人出來，點名像是行政院副院長鄭麗君、黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄或前立委高嘉瑜，都比自己強太多了，應該爭針對這幾位去評估。

對於近來民調顯示黨內台北市長參選人支持度最高，王世堅坦言，朋友都會傳這些民調給他看，自己看一下皮毛沒有深究，且花太多時間解讀也是傭人自擾。

王世堅強調，自己志趣不在市長，而是在立院推動應該做的事情，對於民眾支持非常感謝，很高興政治上一路走來得到民眾支持，這是從政最大的回報，但不認為這就應該代表黨參選，「絕對不敢這麼想」。

王世堅重申，黨應該讓最強的人出來參選，並點名包括鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄或高嘉瑜，這些人都自己強太多了，應該爭針對這幾位去評估。

