王世堅拒參選卻成「最強母雞」？黃暐瀚揭綠營基層想法：最後可能是這人出馬

面對年底的九合一大選，民進黨在台北市尚未推派人選，呼聲最高的立委王世堅多次婉拒，令綠營支持者相當擔憂；資深媒體人黃暐瀚指出，王世堅雖然不是母雞，但已經成為綠營基層的「催票機」，而王世堅本人則在直呼選不贏台北市長蔣萬安的同時，認為行政院副院長鄭麗君是最適合的人選。

黃暐瀚透過臉書分享，自己在《暐瀚撞新聞》節目中採訪民進黨台北市議員呂瀅瀅、賴俊翰以及立委王世堅的過程；黃暐瀚表示，雖然王世堅一再強調沒有意願參選，也不可能被徵詢徵召，但台北市6區議員參選人中，已經有5區掛出跟王世堅的聯名海報。

廣告 廣告

「王世堅雖不是母雞，但嚴然已是議員們的催票機」，同場來賓呂瀅瀅透露，自己上街拜票時播得是王世堅錄製的宣傳帶，不僅吸引到眷村小朋友跟隨，年輕人也紛紛比讚，足以證明王世堅是「跨黨派、跨世代的政治明星」，呂瀅瀅也直言，綠營小雞都很希望最後是由王世堅出馬代表參選台北市長。

不過黃暐瀚表示，王世堅依舊自認無法贏過蔣萬安，也沒有鬆口，並進一步分析鄭麗君被黨中央勸服的機率不低，最後可能是由鄭麗君出馬、代表民進黨選台北市長。

更多風傳媒報導

