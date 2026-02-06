王世堅拒母雞笑稱自己是雄性 笑陪登記可入族譜

民進黨北市議員初選登記第三天，三大派系各自找來大咖站台，英系由立委王世堅陪同。（圖／東森新聞）





選戰要聞！民進黨北市議員初選登記第三天，三大派系各自找來大咖站台，英系由立委王世堅陪同，不時有議員開玩笑說他們是堅系。不過對於被拱為最強母雞，王世堅笑說他是雄性，不敢說自己是母雞，也無意參選台北市長，陪同大家登記的成就已經可以寫在族譜上面。

民進黨議員初選參選人：「堅系加油，堅系加油。」

王世堅現身民進黨台北市黨部，陪同英系9位新舊議員參選人登記，被拱為最強母雞。立委（民）王世堅：「不是，我絕對不敢，我是雄性，我不是母雞，他們的理念就是求名不求利。」

雖是這麼說，在英系小雞心中，已是超級助選員，也因此在第一天登記時，王世堅與派系不同的高嘉瑜擦身而過，就被解讀刻意避開。立委（民）王世堅：「一聽到說她等一下要來登記，我馬上我很詫異，我想說她可能要來登記參選市長吧，我絕對沒有刻意要閃避她，她就像一隻小鳥，一隻快樂的小鳥，她就想每天唱歌。」

其實王世堅的高人氣，才是頻頻被點名參選台北市長。立委（民）王世堅：「今天跟大家來，其實我已經很滿足，這可以寫在我的族譜上面了，因為我發現吾道不孤啦，我們人才太多了，像今天在場莊瑞雄委員，就是先前我推薦過的。」

立委（民）莊瑞雄：「王世堅委員客氣了。」

兩人你推我、我推你，都沒有把話說死，不過母雞遲遲未出線，基層登記也只能自己找大咖。民進黨議員初選參選人：「加油加油加油，當選當選當選。」

湧言會找來藝人楊烈站台。新系則在前立委段宜康的陪同下前來登記，三大派系小雞不約而同選在同日上午領表登記，都在等最大公約數出線。

