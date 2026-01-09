即時中心／高睿鴻報導

民眾黨立委陳昭姿近日積極促成《人工生殖法》修法，前白營主席柯文哲為助其一臂之力，也不斷遊走各黨拉攏支持；為此，外界近期流傳，過去曾與柯、以及立法院長韓國瑜，在台北市政壇針鋒相對的民進黨立委王世堅，預計將聚會共商法案。但消息曝光後，王世堅卻因被傳「主動求見」感到不滿，所以決定不去了；他更於受訪時抨擊民眾黨，認為後者不應曝光此事、描述方向又與事實不同，「這件事並非我主動！」。

關於聚會緣由，王世堅今（9）早解釋，立法院長韓國瑜先前曾向他提及，白營現任不分區立委任期快到了，盼能加速研議白委陳昭姿提出的《人工生殖法》；韓於是向他提議，既然大家都是老朋友，要不要聚在一起談？王世堅續指，其實陳昭姿上週就有找自己談，而剛好他也認為，人工生殖法確實已到該修法的時候，但目前各方仍有不同看法；「我們當然要多聽一些不同的說法再下結論，所以我就答應了」，他說。

廣告 廣告

但王世堅表示，之後民眾黨發布相關新聞，讓外界傳言變成「好像是我主動」，他憤怒回應說，「那這就截然不同了，完全與事實不符！」。他強調，自己並不會因為某個法案，就去找特定某位委員、甚至驚動院長，因為黨有其他領導人、黨團也有幹部、更上面則是主席，「我不能為一個政策，私下找其他委員幫連署」。尤其，王世堅更表示，當法案已涉及黨對黨層面時，自己更不能撈過界。

他繼續解釋，之前就有聽到柯主席也要來，「我就想說，沒關係啊！過去我跟韓國瑜、柯文哲，3位都是舊識；雖然當時是在議會質詢，有出現比較尖銳的爭執，但那個時空情境已經過了」。王世堅強調，自己根本不在意當初的衝突、韓院長更不會在意，這次對方完全是以老朋友相聚的模式，邀請大家在他那邊碰面，「我覺得很好」。王世堅也表示，當時收到邀請，想到自己確實很久沒與韓面對面聊天，因此馬上就答應了。

快新聞／王世堅拒絕見柯韓！開轟民眾黨「不應提前曝光」 主動求見非事實

民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）

但後來改變決定「不去了」，王世堅強調，是因為民眾黨似乎放了一個消息，指出今天有這場活動、而且是「我主動要參與、我報名加一」，這與事實截然不同。他重申說，是韓國瑜主動打電話到自己的辦公室，提到大家都是老朋友，要不要一起過去拜訪。

然而王世堅說，民眾黨實在不應先曝光此事、且敘述的情況又與事實不同，「這件事情不是我主動，我沒有！我完全沒有！」。他認為，如今焦點已被模糊，因此最後決定還是不要去了。王世堅續指，其實這件事與韓無關，因為發新聞的是民眾黨；但韓國瑜還是在今早9點半，親自打電話到他的研究室，表達抱歉與致意。

王世堅強調，昨天下午是韓國瑜辦公室打來邀請，今天上午則是韓院長本人打來，「他說不好意思，也覺得事情怎麼會變成這樣？」。王世堅認為，最主要的問題還是，不應該去講「誰主動」，更何況自己從頭到尾都是被通知、被邀請的，而非他主動要去談這件事。

原文出處：快新聞／王世堅拒絕見柯韓！開轟民眾黨「不應提前曝光」 主動求見非事實

更多民視新聞報導

最新／韓國男神宋仲基來台了 多名台韓大咖明出席「金唱片頒獎典禮」

藍營大老、前國民黨中常委姚江臨今逝世 享壽75歲

藍營被罵縮了？擬先放行TPASS預算 卓榮泰怒批：非正常國會態度

