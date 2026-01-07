王世堅指藍營未來帳戶荒謬 賴清德要求擴大宣傳TISA

（中央社記者葉素萍台北7日電）因應台灣少子女化問題，藍白日前共同推動台灣未來帳戶法案。民進黨今天召開中執會，據轉述，立委王世堅在會中提到，未來帳戶案有點荒謬，財政部已有很好方案叫做台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）制度。兼任民進黨主席的總統賴清德也認為，應持續精進、擴大宣傳。

據轉述，王世堅在中執會表示，TISA是民眾賦稅優惠的投資計畫，執行至今已有不錯成績，累計集資投資金額已達新台幣90多億元；TISA在管理費用設計上，已相當讓利給投資人，財政部應主動積極向民眾宣傳這方案，並進一步提供更多賦稅優惠，吸引更多台灣民眾加入。

廣告 廣告

王世堅認為，相較於藍白主張的未來帳戶，TISA的制度設計更適合已經在職的勞工與年輕世代，讓他們可以從現在開始使用投資優惠方案，未來退休也可把資金轉出作為退休生活使用，TISA可以照顧到的族群更全面。

據轉述，賴清德回應，政府現在要推動亞洲資產管理中心政策，自前總統蔡英文上任以來至今，金融及保險資產成長從2016年至今已超過7成、總數約有130兆元，這是台灣經濟成長的果實，也是很大一筆財富，希望能將資金留在台灣，讓台灣人的錢投資台灣的產業。

賴清德提到，很多民眾過去可能會把資產放到新加坡、香港，導致從事金融業的人才外流到國外，這很可惜，政府要推動亞洲資產管理中心，要把錢、人才都留在台灣。

賴清德說，TISA推行以來，成績確實不錯，有7萬多人參加、將近百億的規模，他請行政院副秘書長阮昭雄把王世堅的意見帶回去政院，持續精進、擴大宣傳。

據轉述，賴清德指出，針對少子女化問題相關方案，目前行政院已針對包含生育、養育以及教育等不同層面研議，未來會推出更精進、更進一步的少子女化對策方案。

與會人士轉述，阮昭雄在中執會報告提到，明天行政院會將討論2026年總預算未能審議通過對各部門造成的影響，目前行政院評估有2922億元的新興跟擴大計畫沒有辦法辦理。另外，明天的院會也會討論發展觀光條例以及動保法相關修法。

對於國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列入「台獨頑固分子」。王世堅下午在中執會前接受媒體訪問表示，「荒唐、無聊」，如果兩岸彼此要這麼敵視，那台灣也可以把中共好戰派人士列個「十大首惡」名單。（編輯：林克倫、林興盟）1150107