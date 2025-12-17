王世堅挨傷卻向兇手道歉！親吐真相超展開

▲綠委王世堅臉上貼著膚色OK蹦、留有傷口，但受傷位置卻不尋常，引發外界好奇關注。（圖／記者陳佩君攝，2025.12.17）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委王世堅今（17）日下午出席黨內中常會時，被媒體發現臉上貼著膚色OK蹦、留有傷口，但受傷位置卻不尋常，引發外界好奇關注。對此，王世堅親自說明，傷勢並非外界揣測，而是一場小意外，他透露自己受傷了，反倒還跟「兇手」道歉。

王世堅在中常會前接受媒體聯訪，他笑著解釋，當時自己正在做伏地挺身運動，家裡2隻活潑的愛貓突然跳到他的肩膀上，讓他一時受到驚嚇，身體瞬間往下掉，就撞到了牠們的小玩具，才因此造成臉上的傷口，不過他表示，其實沒什麼大礙。

有媒體追問，是否因此責怪貓咪？王世堅連忙搖頭笑說：「我疼這2隻貓就像疼女兒一樣，我還跟牠們道歉呢！」他也進一步補充說明，當下是自己先被嚇到，而貓咪看到他的反應時，也同樣受到了驚嚇。

王世堅也順勢分享了運動習慣，他表示自己每天都會在家做運動，主要是伏地挺身與拉啞鈴這類室內就能完成的項目，過程中也不會太勉強自己，伏地挺身一回大約做20下，一個晚上會推3到5回，維持體能與健康。

