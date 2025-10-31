王世堅挺參選台北市長！吳怡農這樣說

▲吳怡農下午赴民進黨黨部領表，表態爭取參選台北市長。（圖／記者嚴俊強攝，2025.10.31）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委王世堅（31）日表示，若壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農要參選台北市長，會全力幫忙，對此，吳怡農下午赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表時說，感謝黨內夥伴們支持、相挺，但最重要的事，要取得大眾的支持。

民進黨中央開放徵召區繳交意願表的期限，訂於今下午5點截止，待資料彙整後，11月初將由選對會進行初步盤點。對於吳怡農表態參選台北市，王世堅上午受訪時表示，吳若參選，一定會盡全力幫忙，「服務處、戰車讓他使用！」他一定會支持黨內初選通過的候選人。

對此，吳怡農下午2時赴黨中央遞交意願表時說，不管是公開，還是私下，感謝黨內夥伴們支持、相挺，但在過程中，最重要是取得社會大眾支持，那才是最核心、最重要的肯定，也相信最後階段，選對會也會依此為依據提名。

對於吳怡農是否由派系「民主活水」推出？吳怡農回應，非常感謝每位夥伴跟辦公室的支持，這次選舉，他已經準備相當久，也是他主動提出；他提到，之前與許多好朋友提出他的想法，及未來的規劃、想像，他看到基層家庭，每天遇到的挑戰、困難，這也是他出來參選原因。

媒體詢問，過去欠缺民代經歷？吳怡農說，每個人不同經驗，不是所謂傳統政治經驗，都有助一個人擔任好的市長，「如果傳統政治經驗就足夠，每個家庭現在就不會存在這麼多問題，就是因為傳統政治，無法解決問題，才需要更多活力、不同觀點、不同背景、不同經驗的人投入市政，這不只是市長而言，還包含市長團隊」。

在綠營台北市長人選上，包含行政院副院長鄭麗君、民進黨前秘書長林右昌、綠委王世堅等人都被點名，卻未遞交意願表，若屆時黨中央決定徵召他們，是否會覺得遞表沒意義？吳怡農說，選對會提出此程序，就是希望建立公平、公開競爭的方式，他就是盡一切的努力、以謙卑的態度，爭取大眾支持，今天是黨內申請程序，但對他而言，是對台北市未來、台灣安全一個承諾，無論如何，他一定會堅持下去。

▲吳怡農下午赴民進黨黨部領表，表態爭取參選台北市長。（圖／記者陳佩君攝，2025.10.29）

