王世堅挺參選桃市長 何志偉感謝：我一定會有出息

總統府副祕書長何志偉和支持者熱情互動。(蔡依珍攝))

總統府副祕書長何志偉23日化身「志偉哥哥」與親子互動。(蔡依珍攝)

總統府副祕書長何志偉在活動現場募集Line好友。(蔡依珍攝)

總統府副祕書長何志偉23日化身「志偉哥哥」與親子互動，他笑言今天天氣好的跟童話故事一樣，大家都很開心，被問及立委王世堅力挺，還稱站台會隨傳隨到，何感謝王的鼓勵跟肯定，自信表示自己一定會有出息，至於外傳前市長鄭文燦可能回鍋再戰，他避重就輕表示，自己只要有機會一定全力以赴。

「2025桃園HO幸福親子派對」23日在桃園大有梯田生態公園登場，何志偉受邀出席與親子互動面對現場有YOYO家族哥哥姐姐陪唱跳，被問到想當什麼哥哥，他笑說：「做自己就好，我就是志偉哥哥！」

何志偉讚今天天氣好的跟童話故事一樣，很開心，他分享會來響應活動源自之前參加親子類節目，意外受到熱烈歡迎，今現場有卡通人物和各式蔬菜水果哥哥姐姐，希望提倡環保、要均衡飲食，共同珍愛自然、守護小小多山的美麗家園。

何志偉也不忘幫賴清德總統宣傳挺日，讚日本海產品質佳，鼓勵大家多吃海鮮，「台灣是美食王國，日本是海鮮王國！」

面對王世堅爆他規畫參選桃園市長超過1年，還表態稱需要站台「會隨傳隨到」，何志偉笑著說：「感謝從從容容世堅委員的鼓勵跟肯定！」強調民進黨一直以來都是團結政黨，一起朝「為在地、為國家做事」的目標前進，每一句話、每一個念頭，都能讓市民更好。

何志偉說，自己對王世堅也是一樣感情，王有任何需要，他一定全力以赴，他也感謝王的力挺：「我一定有出息！」被問及前市長鄭文燦回鍋參選議題，何未正面回應，僅說：「我的態度一向是全力以赴，有機會一定全力以赴！」

