王世堅挺蔡其昌全因「個性講理」 盼柯建銘退在最高點贏得尊敬

王世堅今天受訪時表態支持蔡其昌競選立院黨團總召，並喊話柯建銘應交棒。（王侑聖攝）



民進黨即將進行立院黨團總召的改選，黨內立委蔡其昌已登記參選，將與現任總召柯建銘一同競選。而同黨立委王世堅今天（30日）受訪時率先挺蔡其昌，表示蔡其昌「個性是講理的」，不會讓朝野衝突這麼頻繁發生，相信蔡其昌若當選，黨對黨之間的相處應該會有改變；王世堅也喊話柯建銘，希望柯能在最高點交棒，這樣大家都會尊敬。

王世堅率先挺蔡其昌 讚個性講理、身段柔軟

王世堅今天受訪時表示，對於賴清德總統是否有授意蔡其昌競選立院黨團總召並不知情，但蔡其昌的確是黨團總召非常好的人選，他也讚蔡其昌的個性講理、身段比較柔軟「不會不假思索每件事情都要朝野對槓」，同時蔡其昌的想法能與時俱進，若由他帶領，相信黨與黨之間的關係會有改變。

廣告 廣告

認黨團應與時俱進 盼柯建銘急流勇退

王世堅也表示，並不是現任總召柯建銘不好，柯在民進黨貢獻了30年，黨內上下都十分尊敬，但他做總召做了很久，因此一直希望他能交棒，若這時候能退出競爭，等於退在最高點，相信大家都會尊敬他。

此外，王世堅指出，黨團總召面對如今的局勢也必須調整黨團做法，應該要與時俱進，而不是一定要對抗，蔡其昌較年輕且有新的思維，若蔡上任做法跟看法應該會跟現在完全不一樣。

更多上報報導

【WBC】蔡其昌宣布東京設5000人「台灣之夜」應援派對 報名方式看這裡

【獨家】看《冠軍之路》賴清德順勢勸進 蔡其昌深思後決定角逐黨團總召

台灣隊開訓！粉絲敲碗問「TEAM TAIWAN」新裝何時開賣 蔡其昌這樣說