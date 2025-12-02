王世堅挺1.25兆國防預算：台灣不可能認輸 撂名言「除非踏過我們屍體」

王世堅重申一旦台海戰爭，「台灣不可能輕易認輸投降」。（資料畫面）

總統賴清德日前宣布，未來8年內編列1.25兆國防特別預算，今天（2日）在立法院程序委員會遭藍白擋下暫緩列案。民進黨立委王世堅認為以1.25兆完備國防的大方向是對的，台灣人追求和平的第一步，就是要做好戰爭的準備，也告訴敵人不要欺人太甚，當一定要動手時，台灣不可能輕易認輸投降，接著引用自己「over my dead body」名言，「除非踏過我們屍體」；對於兩岸交流，他覺得不必「草螟仔弄雞公 」，若中共停止軍演，就能善意交流。

廣告 廣告

王世堅今接受直播節目「中午來開匯」專訪，直言賴總統提出國防特別預算1.25兆大方向是對的，全世界不只台灣，歐盟、日本、韓國都在美國建議之下，大幅提高國防預算，而且這10年來世局變化大，窮兵黷武、集權的國家已經大規模整備軍武，也多次在俄烏戰爭透露出好戰的徵象。

對於藍白立委打算邀請總統到立院國情報告，王世堅也篤定表示賴總統一定願意到國會對人民報告，只要立法院邀約國情報告的程序完備，總統一定會來報告，還稱讚賴清德口才辯給，對台灣各種治國方針，尤其國防部分如何更加完備，既然提出1.25兆，不是個小數目，就要有準備來對所有國人作報告，這是最基本的。

被問到王義川自稱「台灣國立委」，王世堅直言「大家愛怎麼講，只要你不講紅統，只要你不說你是中共」，還點出關鍵「因為在台灣，愛怎麼講都沒關係」。他指出中國的定義太大了，台灣不否認與中國有相通的關係，但政治關係上絕對不是中國人，台灣只要在政治上與之區隔；強調同胞一定要集結成最大公約數，只要「非統」的就要聯合在一起。





更多《鏡新聞》報導

中配錢麗被除籍仍經營武統社團 再被「廢止依親居留許可」喊被迫害

要上戰場？教召被註記「戰時動員召集對象」 後指部解釋差異

濱崎步上海開唱遭取消內幕曝光 公司會長感嘆：像在殺雞儆猴