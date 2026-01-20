王世堅接班人．賴俊翰 I：從「那杯茶」到划過塞納河的人、用運動精神迎戰中山大同
賴俊翰，身為王世堅指定的接班人，他總是走得比別人早一步，也準備得更久一點。他在大同區一戶里長家裡長大，耳濡目染公共事務的每個細節，剪布剪到一半衝出去，放鞭炮迎接候選人車隊，這些事在他成長過程裡習以為常，從「幫忙放鞭炮的孩子」一路走到「要被檢驗的候選人」。
對於賴俊翰來說，這段轉變不是偶然，而是責任的累積。他在這樣的環境中長大——媽媽是大同區的資深里長，24 年來的基層服務；爸爸曾經協助過扁政府時期的輔選工作，還有姚文智、李應元，他們這些前輩當初要選的時候，都會來我們家拜票。從小到大，家裡就是政壇的「走廊舞台」。然而，從輔選走到參選，他並非單靠里長之子與長輩的人脈光環，而是一步一腳印地跟隨在王世堅身邊多年，從幕僚到特助、再到立委服務處主任，是王世堅一手帶起、親自點名：「他，就是我的接班人。」
「師出合理」的兩代情誼 從傍晚的「那杯茶」到成為他的接班人
賴俊翰談及與立委王世堅的淵源，他說，從高中時期的茶敘聊天開始，已經橫跨兩代情誼：「我叫他阿叔，他也是看我長大的。」賴俊翰回憶道，王世堅常在結束一整天的行程後，在接近傍晚或晚上的時間，穿過重慶北路的車潮，直奔大同區一棟老公寓。他不敲門，直接進屋——那裡是賴俊翰的家。一張泡茶桌早已備好，杯子裡是還未涼透的熱茶。
這樣的場景，早已成為他們之間不言而喻的默契。「王委員很喜歡來我家泡茶，他說這裡有他熟悉的味道。」王世堅跑完行程後，常常傍晚就會到家裡坐坐、泡茶聊天。賴俊翰說，這裡不只是里長家，更像是中山大同區地方政治的「前哨站」，歷屆候選人都來這裡拜票，鄰里大小事也總在這裡開啟協調。從地方大小事，講到問政哲學，也是在那杯茶裡，慢慢體會出「責任」的滋味。場景轉換到從市議員助理到立法委員服務處主任時期，賴俊翰回憶道：「這些年，我都在王委員身邊，學的是做事的方法，更是對市民的責任。」他還記得無數個凌晨兩點還在處理民眾陳情，也記得王世堅說過這句話：「不要讓民眾失望。」堅持跑完每場說明會。
賴俊翰在談起過去在王世堅服務處接待民眾的日常時，不忘笑著分享一段趣事：「我們這裡真的什麼人都會來，像是從中南部北上的，也有來自香港、大陸的，大家都直接走進來問：『請問王委員在嗎？』」雖然王世堅當天不在，這些粉絲型選民們還是會眼睛一亮地說：「那……我可以拿一些文宣品嗎？」「其實他們是特地來朝聖的，會要求合照、打卡上傳，就像到了一個景點。」賴俊翰笑說，服務處裡收藏一些過去王世堅留下的文宣、紀念品，還有小英總統的文書資料，他乾脆打包整理好送給來訪的民眾，再附上幾瓶水，大家就開心得不得了！
「這裡簡直像王世堅觀光據點，五花八門的民眾和疑難雜症全來找我們！處理陳情也是處理到不怕。」從這段故事中不難看出，賴俊翰不僅熟稔選民服務流程，更深刻理解民意的各種形狀與溫度。這份對人、對事的耐性與柔軟，是他從基層實戰中累積出的厚實功夫。現在，他從幕後輔選者走到第一線參選人，賴俊翰笑說：「很多人說我是王世堅接班人，我不會否認，這是榮耀，更是一份壓力。」但他也補充：「我不是複製品，而是新一代的詮釋。」從王世堅身邊學會到為民服務的節奏，從沒日沒夜處理陳情案件，到與各局處協調地方建設，也因此，他知道什麼才是真正的「市政在地化」。
運動場上的隊長、政壇裡的接班人－賴俊翰的中山大同路
但賴俊翰不是只會「學」，他有自己的風格，也有一套讓人記得的方式——運動員精神。
他是西式划船運動員，擔任過校隊隊長，參加過國內大小比賽，也承受過「比誰更穩」的壓力。他說：「划船是一個誠實的運動，划多少槳，船就走多遠。不能慌、不能亂，否則整艘船都偏了。」回到問政上，他將運動員的核心精神延續——沈著、協調、專注。只要團隊不亂、節奏不亂，政策就能走得更穩、走得更遠。賴俊翰以運動思維帶入市政節奏：「不是為了聲量，而是堅定方向！」這份紀律、自律與穩定，正是他問政的核心。
賴俊翰，正以運動員的精神導航問政路。
不是空降、是在地囝仔扛責任！延續「堅系服務」、翻轉中山大同
賴俊翰並非空降的政壇新人。他分享在跑地方時的感動：當走在中山、大同的市場裡，賴俊翰總會聽見熟悉的聲音——「你媽媽是里長，那個俊翰長大了喔！」這些從小看到他長大的阿姨、叔叔、攤商，現在反而輕聲鼓勵他：「換你來扛看看吧！」「他們年紀大了，更希望年輕人站出來，為這片土地發聲。」賴俊翰感性地說，「我不是空降，是在地長大的囝仔，很多支持者從我小時候就認識我！」正是這股來自熟悉鄰里的信任，讓他更堅定參選的初心。
當王世堅轉戰國會，許多地方民眾開始焦慮：「以後地方服務要找誰？」這不只是空缺，更是情感的斷層。賴俊翰強調：也是因為這樣，王委員才會對我說：「俊翰，你應該要站出來，把地方的責任扛起來！」這句話，像是一盞燈，也是傳承的一份重量。「我不敢說師出名門，但我可以說，這場選戰我是師出有理。」賴俊翰說，身為三明治世代的一員，不僅理解青年面臨的困境，也能體會長輩的需求。
因此，他提出「中山大同五支箭」政見：打造水岸運動廊帶、守護長者日照、推動都市更新、強化反霸凌制度、提升防詐意識。這些不是口號，而是基層走出來的真問題。「我不是王世堅的影子。」賴俊翰將用新世代的語言延續服務精神，以運動員的韌性與團隊精神，將這份在地信任化為行動力——「堅定信念，翰動未來」。這不只是口號，更是賴俊翰接棒後，對中山、大同許下的承諾。
更多上報報導
王世堅接班人．賴俊翰 II：從划船運動員到問政操舵手－創造中山大同親水生活圈、翻轉老社區願景
王世堅不滿遭指「主動報名」柯韓會選擇不出席 韓國瑜：對他不好意思
【內幕】北桃「母雞難產」小雞扛 綠拚3月中提名六都議員
其他人也在看
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 7
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 189
232條款雙面刃？台積電大利多 聯電、世界先進爆「邊緣化」危機
台美對等關稅談判落幕，台灣擴大投資美國，拿到與日韓相同的15%關稅，在232條款談判中率先拿到最優惠稅率，對於「護國神山」是一大幫助。然專家也憂心，未赴美設廠的晶片商恐被邊緣化，包括聯電與世界先進。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 13
獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬
即時中心／温芸萱報導新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭人持開山刀狂砍37刀身亡。警方調查後鎖定36歲獨子涉有重嫌，嫌犯案發當天向父母要錢，雖拿到5千元仍不滿，與雙親爆發激烈爭執後行凶，犯後逃逸並藏身新莊運動公園過夜，昨晚落網。嫌犯供稱長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，但死者家屬強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。民視 ・ 3 小時前 ・ 83
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 47
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 238
77歲張小燕近況曝...燦笑同框天后們 張清芳「高挑帥兒也在場」成焦點
知名造型師李明川雖然忙於工作，但不時仍會透過社群分享生活，近日，他曝光一組用餐的大合照，只見張小燕、張清芳、方芳芳等人都齊聚一堂，讓網友瞬間驚呼：「這餐含金量好高」蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 7
美車有望「0關稅」？ 政院證實：美方要求全面開放
台美對等關稅確定降為15%，不過美製進口車的關稅尚未公布，日前有消息傳出關稅有望調降到0%，引發大眾對台灣車市的熱烈討論。而經貿辦總談判代表楊珍妮今（20）日表示，美方要求我方全面市場開放，希望可以對齊鄰近東南亞國家全面市場開放情形，並參考過去我方與他國FTA的開放程度，至於美製進口車關稅是否會調降，楊珍妮說明，汽車市場開放的降稅，將會與美方進行協商，一旦雙方簽署協議之後，談判團隊會完整報告。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前 ・ 28
【WBC】官網公開大聯盟球員42人參戰名單 10國入列沒有台灣
世界棒球經典賽即將在3月登場，各隊參賽陣容逐漸曝光，根據官網最新統計，在目前已確定參戰的球員中，共有42位屬於大聯盟球員，且20隊中有多達10國有大聯盟球星，但不包含台灣。上報 ・ 4 小時前 ・ 56
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 242
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 1 天前 ・ 5
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 198
電信費也記得歸戶！他設定完發票秒中500元 網：謝謝提醒
日前有網友分享，因未完成載具歸戶，錯失200萬元獎金。近日一名網友也提醒，電信費也記得完成載具歸戶，他設定完後還意外中了電子發票500元獎項。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 808
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
何妤玟親揭童年創傷！媽媽嫁美國人 她3歲被送寄養「像皮球被拋來拋去」
《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持，攜手派翠克與新加入的生力軍薔薔。最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，邀請賴雅妍、初孟軒、關韶文、何妤玟、王少偉以及班底Peggy、朱琦郁，輪番揭露比戲劇還荒謬的人生真實經歷。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 9
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 35
台灣一片白茫茫！專家曬1圖示警：如冷空氣傾瀉而下
生活中心／周孟漢報導氣象署今（20）日上午10點44分發布低溫特報，預計影響時間為20日下午至21日晚上。橙色燈號地區包括：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣；黃色燈號地區則有苗栗縣、金門縣。眼看氣溫驟降，知名氣象粉專《台灣颱風論壇─天氣特急》便曬出1張「冷空氣傾瀉而下」的衛星雲圖，直喊「越晚越冷、風寒感受加劇」。民視 ・ 3 小時前 ・ 4
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 27