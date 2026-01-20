王世堅接班人．賴俊翰 I：從「那杯茶」到划過塞納河的人、用運動精神迎戰中山大同



賴俊翰，身為王世堅指定的接班人，他總是走得比別人早一步，也準備得更久一點。他在大同區一戶里長家裡長大，耳濡目染公共事務的每個細節，剪布剪到一半衝出去，放鞭炮迎接候選人車隊，這些事在他成長過程裡習以為常，從「幫忙放鞭炮的孩子」一路走到「要被檢驗的候選人」。

對於賴俊翰來說，這段轉變不是偶然，而是責任的累積。他在這樣的環境中長大——媽媽是大同區的資深里長，24 年來的基層服務；爸爸曾經協助過扁政府時期的輔選工作，還有姚文智、李應元，他們這些前輩當初要選的時候，都會來我們家拜票。從小到大，家裡就是政壇的「走廊舞台」。然而，從輔選走到參選，他並非單靠里長之子與長輩的人脈光環，而是一步一腳印地跟隨在王世堅身邊多年，從幕僚到特助、再到立委服務處主任，是王世堅一手帶起、親自點名：「他，就是我的接班人。」

「師出合理」的兩代情誼 從傍晚的「那杯茶」到成為他的接班人





賴俊翰談及與立委王世堅的淵源，他說，從高中時期的茶敘聊天開始，已經橫跨兩代情誼：「我叫他阿叔，他也是看我長大的。」賴俊翰回憶道，王世堅常在結束一整天的行程後，在接近傍晚或晚上的時間，穿過重慶北路的車潮，直奔大同區一棟老公寓。他不敲門，直接進屋——那裡是賴俊翰的家。一張泡茶桌早已備好，杯子裡是還未涼透的熱茶。

民進黨臺北市議員參選人賴俊翰與立委王世堅聯名春聯「俊馬迎春」人氣爆棚，在專訪進行時，不斷有民眾前來服務處熱情索取、人氣爆棚。 （王侑聖攝）

這樣的場景，早已成為他們之間不言而喻的默契。「王委員很喜歡來我家泡茶，他說這裡有他熟悉的味道。」王世堅跑完行程後，常常傍晚就會到家裡坐坐、泡茶聊天。賴俊翰說，這裡不只是里長家，更像是中山大同區地方政治的「前哨站」，歷屆候選人都來這裡拜票，鄰里大小事也總在這裡開啟協調。從地方大小事，講到問政哲學，也是在那杯茶裡，慢慢體會出「責任」的滋味。場景轉換到從市議員助理到立法委員服務處主任時期，賴俊翰回憶道：「這些年，我都在王委員身邊，學的是做事的方法，更是對市民的責任。」他還記得無數個凌晨兩點還在處理民眾陳情，也記得王世堅說過這句話：「不要讓民眾失望。」堅持跑完每場說明會。

賴俊翰在談起過去在王世堅服務處接待民眾的日常時，不忘笑著分享一段趣事：「我們這裡真的什麼人都會來，像是從中南部北上的，也有來自香港、大陸的，大家都直接走進來問：『請問王委員在嗎？』」雖然王世堅當天不在，這些粉絲型選民們還是會眼睛一亮地說：「那……我可以拿一些文宣品嗎？」「其實他們是特地來朝聖的，會要求合照、打卡上傳，就像到了一個景點。」賴俊翰笑說，服務處裡收藏一些過去王世堅留下的文宣、紀念品，還有小英總統的文書資料，他乾脆打包整理好送給來訪的民眾，再附上幾瓶水，大家就開心得不得了！

「這裡簡直像王世堅觀光據點，五花八門的民眾和疑難雜症全來找我們！處理陳情也是處理到不怕。」從這段故事中不難看出，賴俊翰不僅熟稔選民服務流程，更深刻理解民意的各種形狀與溫度。這份對人、對事的耐性與柔軟，是他從基層實戰中累積出的厚實功夫。現在，他從幕後輔選者走到第一線參選人，賴俊翰笑說：「很多人說我是王世堅接班人，我不會否認，這是榮耀，更是一份壓力。」但他也補充：「我不是複製品，而是新一代的詮釋。」從王世堅身邊學會到為民服務的節奏，從沒日沒夜處理陳情案件，到與各局處協調地方建設，也因此，他知道什麼才是真正的「市政在地化」。

「不是每件事里長都能解決！」賴俊翰從小看著母親當里長24年， 在耳濡目染之下，決心參選成為協助在地的更大力量。（王侑聖攝）

運動場上的隊長、政壇裡的接班人－賴俊翰的中山大同路





但賴俊翰不是只會「學」，他有自己的風格，也有一套讓人記得的方式——運動員精神。



他是西式划船運動員，擔任過校隊隊長，參加過國內大小比賽，也承受過「比誰更穩」的壓力。他說：「划船是一個誠實的運動，划多少槳，船就走多遠。不能慌、不能亂，否則整艘船都偏了。」回到問政上，他將運動員的核心精神延續——沈著、協調、專注。只要團隊不亂、節奏不亂，政策就能走得更穩、走得更遠。賴俊翰以運動思維帶入市政節奏：「不是為了聲量，而是堅定方向！」這份紀律、自律與穩定，正是他問政的核心。



賴俊翰，正以運動員的精神導航問政路。

賴俊翰另個身份是「西式划船運動員」，他將「運動精神」延續到從政原則。 （王侑聖攝）

不是空降、是在地囝仔扛責任！延續「堅系服務」、翻轉中山大同





賴俊翰並非空降的政壇新人。他分享在跑地方時的感動：當走在中山、大同的市場裡，賴俊翰總會聽見熟悉的聲音——「你媽媽是里長，那個俊翰長大了喔！」這些從小看到他長大的阿姨、叔叔、攤商，現在反而輕聲鼓勵他：「換你來扛看看吧！」「他們年紀大了，更希望年輕人站出來，為這片土地發聲。」賴俊翰感性地說，「我不是空降，是在地長大的囝仔，很多支持者從我小時候就認識我！」正是這股來自熟悉鄰里的信任，讓他更堅定參選的初心。

當王世堅轉戰國會，許多地方民眾開始焦慮：「以後地方服務要找誰？」這不只是空缺，更是情感的斷層。賴俊翰強調：也是因為這樣，王委員才會對我說：「俊翰，你應該要站出來，把地方的責任扛起來！」這句話，像是一盞燈，也是傳承的一份重量。「我不敢說師出名門，但我可以說，這場選戰我是師出有理。」賴俊翰說，身為三明治世代的一員，不僅理解青年面臨的困境，也能體會長輩的需求。

因此，他提出「中山大同五支箭」政見：打造水岸運動廊帶、守護長者日照、推動都市更新、強化反霸凌制度、提升防詐意識。這些不是口號，而是基層走出來的真問題。「我不是王世堅的影子。」賴俊翰將用新世代的語言延續服務精神，以運動員的韌性與團隊精神，將這份在地信任化為行動力——「堅定信念，翰動未來」。這不只是口號，更是賴俊翰接棒後，對中山、大同許下的承諾。

