王世堅接班人．賴俊翰 II：從划船運動員到問政操舵手－創造中山大同親水生活圈、翻轉老社區願景



當你從基隆河畔走過，看到的是一片芒草和淤泥，這是賴俊翰每天跑基層最先進入眼簾的畫面，也是他想改變的起點。他不是一般從政者，他是西式划船運動員、校隊隊長、海軍儀隊禮兵長，抗壓性、團隊合作與紀律，這些運動員的特質不只鍛鍊他的體能，更塑造了他面對問題時的心境與節奏。「我是真正從基層出發，我是實事求是、做事型的，不是口號型。」賴俊翰談起為什麼這一票要投給他時，他用了最簡單但真誠的語氣。

一個從迪化街紡織出身、跑過基層，也到國外歷練過的人，賴俊翰的視野不只看見困難，而是想要用政策把這些畫面串起來。他的選區正好落在基隆河流域與淡水河流域交會的「中山、大同」，他看見臺北市這座首善之都，在水岸經濟與親水場域的運用上，竟然落後於高雄與臺中，令他感到扼腕。

賴俊翰不禁回想起自己在歐洲看見的畫面——塞納河、泰晤士河的早晨，有人在河面划船；傍晚時，有人沿著河岸散步。那是城市生活的一部分，河岸不是邊緣，而是城市的主場！「在國外，他們有俱樂部，每隔一段路就有基地；回到國內，我可以划到士林喝咖啡，再繼續划到大稻埕碼頭。」他說。對照現況，在大稻埕碼頭附近，「每次只有放煙火」，人潮匆匆來看了就走，十分可惜。賴俊翰認為，目前的規劃只是單點式娛樂，應該要打造長期性、日常性的活水親水場景，讓中山、大同區擁有水岸步道、親水設施、運動與休閒空間連結的城市新風貌。

從運動員到問政操舵手 定錨「水岸城市新風貌」





「臺灣是海島型城市，我們更應該重視水。」賴俊翰再次強調，中山、大同的水岸不該只是偶爾的節慶場地，而是讓居民在日常生活中可以逛公園、踏水、看風景的地方。對於水岸活動的辦理，他提議：從大直橋到台北橋舉辦「水上摩托車計時賽」、設置划船訓練基地、規劃河岸光影步道，在大稻埕碼頭周邊打造連續性的景觀與市集，讓河岸成為城市發展的重要一環，而非僅是節日活動的背景場地。

賴俊翰也觀察到，高雄愛河靠著燈光與水岸活動，早已成為城市招牌；但臺北的淡水河夜晚卻暗淡無光。「我們不要跟國外比，光在國內，都輸給臺中、高雄。」他說。這不是批評或指責，而是他提出政策的起點。

談到「親水政策」，他侃侃而談：水上運動的設施與培訓，從借船申請、器材補助，到建立友善的划船環境，都是推廣的關鍵。他強調，民眾不應只是遠觀水岸，而是真正能夠踏上河面、親身參與。「西式划船在臺灣的成績不錯，但很多人卻沒機會接觸。」他自己當年也需要向水利局申請、跟政府機關借船，這種繁複的流程，讓水上運動難以普及。

賴俊翰擁有豐富的公眾服務與多年政治幕僚經歷，加上「西式划船運動員」身份，為中山、大同區提出具體又生活感的「親水政策」，結合運動、休閒與城市發展。 （王侑聖攝）

借鏡國外經驗、「親水政策」讓中山大同的河流活起來





身為西式划船運動員出身，賴俊翰早已將紀律、抗壓與團隊合作內化為一種生活態度。他說，這些運動員精神正是他從政的核心：「問政不能只是喊口號，而是要咬緊牙關，把每一項政策做到底。」他把運動員的特質帶入公共服務，問政不只是空談理念，而是要把政策堅持到底，替民眾爭取更多福利。此外，他也認為，這樣的精神同樣能延伸到議員之間的跨部會合作。也正因為賴俊翰擁有「西式划船運動員」的身分與經驗，他將「親水政策」與「河岸經濟」視為中山、大同區發展的一部分，這也證明他提出的是具體、有感的政策，而不是空喊口號。

賴俊翰進一步指出，臺北雖然是首都，卻尚未真正發展出「親水文化」。中山、大同區得天獨厚，擁有基隆河與淡水河的雙重資源，卻缺乏整體規劃。這正是他想推動「親水政策」與「河岸經濟」的原因——不只是建設一、兩處地標，或是辦一次熱鬧的活動，而是讓民眾真的「走進水邊」，讓水成為生活的一部分。

「水不是背景，而是生活的一部分；親水，不該只是市政口號，而是城市的可能。」他舉例歐洲城市如巴黎、倫敦，清晨與黃昏時分，划船人影是河岸最美的風景之一。賴俊翰期許打造「中山大同親水生活圈」，從水岸環境改善、活動規劃，到串連在地經濟與休憩場域，讓親水設施、休閒動線、城市景觀真正進入社區日常，進而活化河岸經濟，翻轉老社區。「中山、大同區不需要昂貴、一次性的活動，而是提供讓市民有感、永續並扎根生活的改變。」

「中山大同五支箭」翻轉老社區 都更、危老、限高一次解套





「中山、大同，是老社區，很多地方其實從我小時候到現在，真的都沒有變過。」賴俊翰語氣中帶著些許感慨，也有一份焦急。他舉例說道：「以前我爸帶看塞車，現在換我爸帶著我的小孩，還是在同一個地方看塞車。」還有新生高架橋、建國北路，甚至自強隧道，幾十年來市長換了好幾任，但交通問題依舊原地踏步。「科技執法、區間測速是增加了，但交通卻沒有因此改善，這是我真的希望能改變的。」

不只是交通，賴俊翰更點出中山、大同面臨的另項困境——「都更」。

他直言：「我們中山、大同，其實是松山機場的『受災戶』，因為有航高限制，很多老公寓想都更卻卡關。」尤其許多年長者，住在沒有電梯的老宅裡，行動不便，但想要改變卻又受限於法規，只能繼續將就過生活。而在基層服務多年的他，最清楚這片土地的老舊與疲憊。

賴俊翰進一步分析，中山、大同區有很多危老重建的議題，還有青年人外流的問題。「房子老了，人也老了。」他說，之前在跑行程時，看到許多以前的壯年支持者，現在已經六、七十歲了，心有餘力卻不足。「他們見到我就說：『希望你們年輕人出來，把中山大同顧好。』」這些話，讓他放在心上，也成為推動他參選的力量。賴俊翰不是為誰而選，而是為了這些熟悉的街坊、這片陪他長大的土地。「我想做的，就是讓它真的變得更好，不要再等十年、二十年，而是現在就開始改變！」

賴俊翰是一個把運動精神和親水理念帶進政治，把基層觀察和城市未來連結起來的人。



他不只是參選人，更想成為一位真正為中山、大同里民發聲的市議員——創造中山大同親水生活圈、翻轉老社區，讓水岸促進在地發展，更成為扎根生活環境、沿著河岸一路延伸的城市願景。賴俊翰的語氣裡，始終有一種穩固的節奏，是來自運動員的穩定節奏感——就像划船時的每一次下壓，只要持續，就會讓整艘船緩緩向前。他說：「我會用這樣的節奏和決心，為中山大同撐起一條更美好的未來水岸線。」

