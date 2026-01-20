王世堅接班人．賴俊翰 II：從划船運動員到問政操舵手－創造中山大同親水生活圈、翻轉老社區願景
當你從基隆河畔走過，看到的是一片芒草和淤泥，這是賴俊翰每天跑基層最先進入眼簾的畫面，也是他想改變的起點。他不是一般從政者，他是西式划船運動員、校隊隊長、海軍儀隊禮兵長，抗壓性、團隊合作與紀律，這些運動員的特質不只鍛鍊他的體能，更塑造了他面對問題時的心境與節奏。「我是真正從基層出發，我是實事求是、做事型的，不是口號型。」賴俊翰談起為什麼這一票要投給他時，他用了最簡單但真誠的語氣。
一個從迪化街紡織出身、跑過基層，也到國外歷練過的人，賴俊翰的視野不只看見困難，而是想要用政策把這些畫面串起來。他的選區正好落在基隆河流域與淡水河流域交會的「中山、大同」，他看見臺北市這座首善之都，在水岸經濟與親水場域的運用上，竟然落後於高雄與臺中，令他感到扼腕。
賴俊翰不禁回想起自己在歐洲看見的畫面——塞納河、泰晤士河的早晨，有人在河面划船；傍晚時，有人沿著河岸散步。那是城市生活的一部分，河岸不是邊緣，而是城市的主場！「在國外，他們有俱樂部，每隔一段路就有基地；回到國內，我可以划到士林喝咖啡，再繼續划到大稻埕碼頭。」他說。對照現況，在大稻埕碼頭附近，「每次只有放煙火」，人潮匆匆來看了就走，十分可惜。賴俊翰認為，目前的規劃只是單點式娛樂，應該要打造長期性、日常性的活水親水場景，讓中山、大同區擁有水岸步道、親水設施、運動與休閒空間連結的城市新風貌。
從運動員到問政操舵手 定錨「水岸城市新風貌」
「臺灣是海島型城市，我們更應該重視水。」賴俊翰再次強調，中山、大同的水岸不該只是偶爾的節慶場地，而是讓居民在日常生活中可以逛公園、踏水、看風景的地方。對於水岸活動的辦理，他提議：從大直橋到台北橋舉辦「水上摩托車計時賽」、設置划船訓練基地、規劃河岸光影步道，在大稻埕碼頭周邊打造連續性的景觀與市集，讓河岸成為城市發展的重要一環，而非僅是節日活動的背景場地。
賴俊翰也觀察到，高雄愛河靠著燈光與水岸活動，早已成為城市招牌；但臺北的淡水河夜晚卻暗淡無光。「我們不要跟國外比，光在國內，都輸給臺中、高雄。」他說。這不是批評或指責，而是他提出政策的起點。
談到「親水政策」，他侃侃而談：水上運動的設施與培訓，從借船申請、器材補助，到建立友善的划船環境，都是推廣的關鍵。他強調，民眾不應只是遠觀水岸，而是真正能夠踏上河面、親身參與。「西式划船在臺灣的成績不錯，但很多人卻沒機會接觸。」他自己當年也需要向水利局申請、跟政府機關借船，這種繁複的流程，讓水上運動難以普及。
借鏡國外經驗、「親水政策」讓中山大同的河流活起來
身為西式划船運動員出身，賴俊翰早已將紀律、抗壓與團隊合作內化為一種生活態度。他說，這些運動員精神正是他從政的核心：「問政不能只是喊口號，而是要咬緊牙關，把每一項政策做到底。」他把運動員的特質帶入公共服務，問政不只是空談理念，而是要把政策堅持到底，替民眾爭取更多福利。此外，他也認為，這樣的精神同樣能延伸到議員之間的跨部會合作。也正因為賴俊翰擁有「西式划船運動員」的身分與經驗，他將「親水政策」與「河岸經濟」視為中山、大同區發展的一部分，這也證明他提出的是具體、有感的政策，而不是空喊口號。
賴俊翰進一步指出，臺北雖然是首都，卻尚未真正發展出「親水文化」。中山、大同區得天獨厚，擁有基隆河與淡水河的雙重資源，卻缺乏整體規劃。這正是他想推動「親水政策」與「河岸經濟」的原因——不只是建設一、兩處地標，或是辦一次熱鬧的活動，而是讓民眾真的「走進水邊」，讓水成為生活的一部分。
「水不是背景，而是生活的一部分；親水，不該只是市政口號，而是城市的可能。」他舉例歐洲城市如巴黎、倫敦，清晨與黃昏時分，划船人影是河岸最美的風景之一。賴俊翰期許打造「中山大同親水生活圈」，從水岸環境改善、活動規劃，到串連在地經濟與休憩場域，讓親水設施、休閒動線、城市景觀真正進入社區日常，進而活化河岸經濟，翻轉老社區。「中山、大同區不需要昂貴、一次性的活動，而是提供讓市民有感、永續並扎根生活的改變。」
「中山大同五支箭」翻轉老社區 都更、危老、限高一次解套
「中山、大同，是老社區，很多地方其實從我小時候到現在，真的都沒有變過。」賴俊翰語氣中帶著些許感慨，也有一份焦急。他舉例說道：「以前我爸帶看塞車，現在換我爸帶著我的小孩，還是在同一個地方看塞車。」還有新生高架橋、建國北路，甚至自強隧道，幾十年來市長換了好幾任，但交通問題依舊原地踏步。「科技執法、區間測速是增加了，但交通卻沒有因此改善，這是我真的希望能改變的。」
不只是交通，賴俊翰更點出中山、大同面臨的另項困境——「都更」。
他直言：「我們中山、大同，其實是松山機場的『受災戶』，因為有航高限制，很多老公寓想都更卻卡關。」尤其許多年長者，住在沒有電梯的老宅裡，行動不便，但想要改變卻又受限於法規，只能繼續將就過生活。而在基層服務多年的他，最清楚這片土地的老舊與疲憊。
賴俊翰進一步分析，中山、大同區有很多危老重建的議題，還有青年人外流的問題。「房子老了，人也老了。」他說，之前在跑行程時，看到許多以前的壯年支持者，現在已經六、七十歲了，心有餘力卻不足。「他們見到我就說：『希望你們年輕人出來，把中山大同顧好。』」這些話，讓他放在心上，也成為推動他參選的力量。賴俊翰不是為誰而選，而是為了這些熟悉的街坊、這片陪他長大的土地。「我想做的，就是讓它真的變得更好，不要再等十年、二十年，而是現在就開始改變！」
賴俊翰是一個把運動精神和親水理念帶進政治，把基層觀察和城市未來連結起來的人。
他不只是參選人，更想成為一位真正為中山、大同里民發聲的市議員——創造中山大同親水生活圈、翻轉老社區，讓水岸促進在地發展，更成為扎根生活環境、沿著河岸一路延伸的城市願景。賴俊翰的語氣裡，始終有一種穩固的節奏，是來自運動員的穩定節奏感——就像划船時的每一次下壓，只要持續，就會讓整艘船緩緩向前。他說：「我會用這樣的節奏和決心，為中山大同撐起一條更美好的未來水岸線。」
更多上報報導
王世堅接班人．賴俊翰 I：從「那杯茶」到划過塞納河的人、用運動精神迎戰中山大同
陳聖文直批藍委「替威權看門」：民主國家反擊卻被扭曲批評 臺灣需要正確站隊
林亮君攜手信華毛紡送暖中山、大同 梁文傑現身力挺：年輕世代難得人才
其他人也在看
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 7
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 189
232條款雙面刃？台積電大利多 聯電、世界先進爆「邊緣化」危機
台美對等關稅談判落幕，台灣擴大投資美國，拿到與日韓相同的15%關稅，在232條款談判中率先拿到最優惠稅率，對於「護國神山」是一大幫助。然專家也憂心，未赴美設廠的晶片商恐被邊緣化，包括聯電與世界先進。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 13
獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬
即時中心／温芸萱報導新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭人持開山刀狂砍37刀身亡。警方調查後鎖定36歲獨子涉有重嫌，嫌犯案發當天向父母要錢，雖拿到5千元仍不滿，與雙親爆發激烈爭執後行凶，犯後逃逸並藏身新莊運動公園過夜，昨晚落網。嫌犯供稱長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，但死者家屬強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。民視 ・ 3 小時前 ・ 82
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 47
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 238
77歲張小燕近況曝...燦笑同框天后們 張清芳「高挑帥兒也在場」成焦點
知名造型師李明川雖然忙於工作，但不時仍會透過社群分享生活，近日，他曝光一組用餐的大合照，只見張小燕、張清芳、方芳芳等人都齊聚一堂，讓網友瞬間驚呼：「這餐含金量好高」蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 7
美車有望「0關稅」？ 政院證實：美方要求全面開放
台美對等關稅確定降為15%，不過美製進口車的關稅尚未公布，日前有消息傳出關稅有望調降到0%，引發大眾對台灣車市的熱烈討論。而經貿辦總談判代表楊珍妮今（20）日表示，美方要求我方全面市場開放，希望可以對齊鄰近東南亞國家全面市場開放情形，並參考過去我方與他國FTA的開放程度，至於美製進口車關稅是否會調降，楊珍妮說明，汽車市場開放的降稅，將會與美方進行協商，一旦雙方簽署協議之後，談判團隊會完整報告。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前 ・ 28
【WBC】官網公開大聯盟球員42人參戰名單 10國入列沒有台灣
世界棒球經典賽即將在3月登場，各隊參賽陣容逐漸曝光，根據官網最新統計，在目前已確定參戰的球員中，共有42位屬於大聯盟球員，且20隊中有多達10國有大聯盟球星，但不包含台灣。上報 ・ 4 小時前 ・ 56
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 242
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 1 天前 ・ 5
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 197
電信費也記得歸戶！他設定完發票秒中500元 網：謝謝提醒
日前有網友分享，因未完成載具歸戶，錯失200萬元獎金。近日一名網友也提醒，電信費也記得完成載具歸戶，他設定完後還意外中了電子發票500元獎項。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 808
何妤玟親揭童年創傷！媽媽嫁美國人 她3歲被送寄養「像皮球被拋來拋去」
《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持，攜手派翠克與新加入的生力軍薔薔。最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，邀請賴雅妍、初孟軒、關韶文、何妤玟、王少偉以及班底Peggy、朱琦郁，輪番揭露比戲劇還荒謬的人生真實經歷。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 9
李多慧遭爆難搞價碼高、活動減少 公司嚴正駁斥了
李多慧去年9月參與電影《辛亥隧道》演出，但有媒體指稱她為了配合宣傳行程，將減少今年上半年的公開活動，專心投入電影宣傳。此外，還有公關公司爆料她工作的態度與期待規格不但要求繁多，報價也高於市場行情。不過根據《NOWNEWS今日新聞》報導，李多慧經紀公司對此事件發聲...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 28
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 35
台灣一片白茫茫！專家曬1圖示警：如冷空氣傾瀉而下
生活中心／周孟漢報導氣象署今（20）日上午10點44分發布低溫特報，預計影響時間為20日下午至21日晚上。橙色燈號地區包括：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣；黃色燈號地區則有苗栗縣、金門縣。眼看氣溫驟降，知名氣象粉專《台灣颱風論壇─天氣特急》便曬出1張「冷空氣傾瀉而下」的衛星雲圖，直喊「越晚越冷、風寒感受加劇」。民視 ・ 3 小時前 ・ 4