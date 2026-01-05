王世堅推「一馬當堅」春聯 限量1.2萬份超搶手

民進黨立委王世堅推出馬年春聯，取名字諧音「一馬當堅」，限量1.2萬張讓不少網友敲碗全台發放，可見人氣超旺。而他上週六還受邀替職籃開球，聲量繼續攀升，也讓外界好奇，他有沒有機會一改先前婉拒態度，代表民進黨「出馬」參選台北市長。 他今（5）天急忙澄清沒有別的意思，更透露黨中央正在積極評估中，人選大約一到兩個禮拜就會有結論。

人氣超旺！王世堅否認「出馬」參選台北市長

王世堅上週六應邀到新北市新莊擔任職籃比賽開球嘉賓，不僅在現場用力吶喊、揮舞毛巾，還再度重現「從從容容」金句，超高人氣快把啦啦隊都比下去。尤其為了迎接新年，王世堅搶先推出的馬年春聯同樣超搶手，民眾一次拿就是好幾張，還有人特別來幫親友搶，不過限量1.2萬份也讓網友紛紛敲碗加碼，更稱應該要全台發放。

民進黨立委王世堅「一馬當堅」春聯超搶手。圖／台視新聞

「堅」定扛轎！曝黨中央積極評估中 2週內有結論

春聯除了有馬年意象，上頭還有Q版王世堅拉著招牌小提琴的插圖，而一馬當「堅」還有「堅定走在正義的道路」的含意，不過這四個字是否也代表王世堅改變心意，願意出馬參選台北市長？王世堅澄清，自己完全沒有別的意思，並再度提到自己推薦的徐國勇、莊瑞雄、鄭麗君、高嘉瑜都非常優秀，目前黨中央正在緊湊地評估當中，應該是再過一兩個禮拜人選會有結論。2026首都市長王世堅堅定扛轎，看起來對民進黨北市選情相當有信心。

台北／黃品寧、楊岳達 責任編輯／馮康蕙

