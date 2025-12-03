王世堅提赴陸3+1條件「要用中華民國護照」 國台辦：沒出息

綠委王世堅過去的質詢金句被大陸歌手改編成《沒出息》一曲，在兩岸引發迴響。而他近日也明確提出要達成「3+1」條件才有可能赴陸，包括中方願開放台灣人持中華民國護照赴陸。對此，大陸國台辦今（3日）批王世堅「自相矛盾的作秀沒出息」。

大陸國台辦發言人張晗。（圖／翻攝《央視網》）

大陸知名刊物《咬文嚼字》2日發布「2025年中國10大流行語」，王世堅擔任台北市議員期間的質詢、被大陸歌手王搏引用並編曲的「從從容容、游刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」入選。

上個月網路上流傳「王世堅低調赴陸」的影像，王世堅嚴正澄清，自己人一直在台灣，未來也無去大陸的相關計畫。他隨後在受訪時提到，只有在3個原則堅持之下，台灣與中國大陸的交流才是可以的。前提包括：不是地方對中央交流、不是黨對黨之間的談判交流、以及絕不能被中共拿刀子掐在脖子上去交流。

廣告 廣告

王世堅也說，自己有個堅持，絕對不會接受要申請台胞證才能去大陸。他認為，「中國人持中國護照來台灣歡迎，而中國也願意開放台灣民眾持中華民國的護照去中國，自己才會考慮去中國」，更強調「我會是最後一個踏上中國大陸的台灣人」。

大陸國台辦發言人張晗今日上午主持例行記者會。張晗被陸媒問及對於王世堅的發言有何評論時回應，「大陸和台灣同屬一個中國，兩岸不是國與國關係，你提到的『這個人』，一邊靠著《沒出息》的改編熱度在網絡上賺眼球，一邊又大放厥詞刷存在，這種自相矛盾的作秀真是『沒出息』」。

延伸閱讀

台灣保證實施法案生效 林佳龍：未來可在聯邦機關洽公

沒共識！俄烏戰爭美俄談5小時沒突破 俄不讓步「領土問題」

川普簽了！「台灣保證實施法案」生效 定期更新台美交流措施