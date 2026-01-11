王世堅改編《有出息》力挺陳亭妃 逾3萬人齊聚造勢大會加油打氣

立委陳亭妃今日完成「女力市長・鐵馬精神」行動，鐵馬行經37區抵達台南市政府，全程超過500公里的路程，並在市府前舉辦首場造勢活動，逾3萬名支持者熱情迎接，立委王世堅也特地南下站台、壓軸獻唱掀起最高潮。 圖：陳亭妃服務處提供

[Newtalk新聞] 立委陳亭妃今（11）日完成「女力市長・鐵馬精神」行動，鐵馬行經37區抵達台南市政府，全程超過500公里的路程，並在市府前舉辦首場造勢活動，逾3萬名支持者熱情迎接，立委王世堅也特地南下站台、壓軸獻唱掀起最高潮。

王世堅上台獻唱此次特別改編的《有出息》，在歌詞中唱道：「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是堅定勇敢、堅定挺妃，大聲說出來，我要支持陳亭妃，台南市長就是陳亭妃。」他說，等陳亭妃確定初選過關，再繼續來唱給大家聽。他不忍心看著陳亭妃一個人孤苦伶仃，所以他來了。」並向支持者大喊：「我信賴，但是不信邪，邪不勝正！」每個縣市都要推出最強的人選，台南市最強就是陳亭妃委員。

陳亭妃「女力市長・鐵馬精神」行動今日迎來最關鍵、也最感動的時刻—「鐵馬37區・前進市政府」最重要的一哩路。歷經11天、踏遍大台南37區，全程超過500公里的路程，陳亭妃一步一腳印，用鐵馬串起民意，用行動回應期待，將一路累積的正能量，全部帶回台南市政府。

這場原本預期溫馨收官的行動，卻意外湧入超過3萬的人潮。支持者從四面八方而來，胸前紛紛別上象徵彼此與「妃妃」之間信任與陪伴的「勳章」，陪同陳亭妃走完最後一哩路。現場氣勢高昂、情感滿溢，不少民眾感動落淚，齊聲為她加油打氣。

活動高潮出現立法委員王世堅本人在南島路驚喜現身，被外界形容為「扶龍王來了」，不僅以行動力挺，更當場獻聲高歌最紅神曲，原音重現「從從容容、游刃有餘，實實在在、堅定挺妃」，引爆全場歡呼，氣氛沸騰。

陳亭妃表示，自己沒有龐大的資源，只能靠人民做堅強的後盾，今天活動現場沒有任何一台遊覽車，只有人民自發力量的展現。台南是一座充滿歷史、人情味與溫度的城市，她會繼續用行動證明，「行動政府不是口號」，而是一段段實實在在走過的路。她感謝37區鄉親一路相挺，讓她在最重要的一哩路上，一點也不孤單。

她也號召所有市民，民進黨台南市長初選已進入關鍵階段，誠摯向鄉親懇託在1月12、13、14日，用人民的力量守護電話、守護陳亭妃。這條鐵馬路，不只是一趟行程，更是一場凝聚信任、勇氣與希望的旅程。期待民主聖地台南，能出現400年來第一位女力市長來完成台南民主的最後一塊版圖，為台南寫下歷史新頁。

