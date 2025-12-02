即時中心／顏一軒、陳治甬報導

民進黨立委王世堅今（2）日表示，由於他身為白色恐怖與228事件的受難家屬，若在民主機制的選舉中再輸給蔣家下一代，他無法接受，這也是自己決定不參選台北市長、挑戰現任市長蔣萬安的重要理由之一。對此，民進黨台北市長擬參選人吳怡農回應，最後的提名取決於民進黨選對會決斷，相信選對會決定會反應市民期待。





王世堅今日中午接受《CNEWS匯流新聞網》政論LIVE直播節目《中午來開匯》專訪。談及不參選台北市長的原因，他強調，自己身為白色恐怖與228事件的受難家屬，加害他們的人是蔣家的上一代，結果他父親、祖父的「父祖輩」受害，若到他這時代（選台北市長），竟然又輸給蔣家的下一代，他無法接受。

快新聞／王世堅曝不選台北市長「內心原因」 吳怡農回應了

民進黨王世堅今日接受《中午來開匯》專訪。（圖／《CNEWS匯流新聞網》直播節目《中午來開匯》提供）

王世堅說，「上一代受害的時候，他們是用刀、用槍可以強制，他們是集權與獨裁可以加害你，現在開放民選之後，我在人民的選擇之下，我輸給他，我不但對不起我父親、我祖父，也對不起所有228跟白色恐怖的受難家屬」。

記者提問，針對王世堅再度表示不參選，您有放心一點嗎？對此，吳怡農指出，自從他宣布參選以來，重心都放在了解市民的各種煩惱，準備提出改變台北的政見，最後的提名取決於選對會的判斷，他也相信選對會的決定會反應市民的期待。





