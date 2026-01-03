王世堅替新北中信特工開球 這原因幽默婉拒啦啦隊共舞 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新北報導

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2025-2026賽季開打，新北中信特攻今（3）日在新莊體育館舉行「DEA特有型」主題週，特地邀請民進黨立委王世堅開球，王世堅不僅在現場展現超高人氣，引發球迷爭相合照，致詞時更發揮幽默本色，自嘲婉拒啦啦隊共舞是因為舞姿「就像在早安晨跑」，擔心破壞美麗畫面，逗得全場大笑。

王世堅今日首次擔任職業籃球賽開球嘉賓，TPBL會長莊瑞雄也一同到場觀賽。而主持人比利開場介紹今天開球嘉賓時，現場播放去年最紅的網路金曲《沒出息》，王世堅拿著DEA應援長巾上場，並與應援團全勝及桑德一起動感應援，大喊「閃電狂轟、中信特攻」，替中信特攻鼓舞士氣。

王世堅致詞表示，球員在球場上的表現絕對是「準備充分、火力全開」，相信等一下一定有場「火光四射、龍爭虎鬥」的精彩比賽，非常謝謝各位好朋友們一起到新莊體育館，為台灣的籃球運動加油打氣，也藉這機會祝福所有好朋友們，新的一年都能夠「匆匆容容、游刃有餘」。

王世堅指出，本來球團熱情邀約他與啦啦隊攜手跳特攻長巾應援舞，「但我的舞姿就像在早安晨跑，擔心破壞美麗的畫面，請容我婉謝，謝謝各位」。

球迷林小姐表示，她經常帶小孩進場看球，每次都覺得球場活動越來越有趣、多元，而且球賽很精彩，小孩非常喜歡，「今天看到王世堅是非常驚喜的新年禮物」。

照片來源：中信特工提供

