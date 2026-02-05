王世堅欽點接班人出列！賴俊翰拚中山大同初選：這是責任的開始

民進黨台北市第四選區參選人賴俊翰（左二），昨在立委王世堅陪同下，前往北市黨部完成領表登記。（翻攝畫面）



各政黨陸續展開初選作業，民進黨台北市黨部於昨天（4日）開放市議員領表登記參選，其中最引人注目的，莫過於立委王世堅親自陪同「堅系子弟兵」賴俊翰完成登記手續，被視為王世堅接班人的他，將代表民進黨投入台北市第四選區（中山、大同）市議員初選。賴俊翰在登記時表示：「每一次傾聽，都是我最重要的功課。」





賴俊翰參選意志堅定，他透露昨一整天行程滿檔，從早上參加廣播節目直播談政見開啟行程，笑稱是「第一次現場直播，很新鮮也很緊張」，他感謝媒體人黃暐瀚邀請，讓更多人聽見他的理念。賴俊翰在完成黨部登記後，隨即趕往地方，參與里鄰工作會報，與在地民眾面對面溝通交流、傾聽地方需求。當晚更轉場出席民防義警尾牙，為基層守護力量打氣致意。

據了解，賴俊翰昨天也到立法院，參與地方政策相關的協調會，親自為地方需求奔走。「地方的聲音、基層的需求，都必須有人一條一條去談、去爭取。」賴俊翰強調，昨天的行程雖緊湊滿檔，卻深具意義。「每走一步，我都提醒自己：這不是旅程的開始，而是責任的開始。」賴俊翰從基層幕僚一路走到第一線參選，他充分展現出對中山、大同深厚的感情，與為在地里民全力以赴的決心。

