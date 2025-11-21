王世堅清唱20秒《沒出息》嗨翻現場 網：尾牙春酒接不完了

民進黨立委王世堅過去在台北市議會質詢片段，被大陸網友拿去改編成組合成《沒出息》意外爆紅，甚至解放軍艦還用人形排出「從從容容」、「游刃有餘」等大字。王世堅本人也在近日跑攤時，現場清唱20秒，讓全場民眾嗨翻，網友笑說，「尾牙春酒活動可能要接不完了」。

民進黨立委王世堅。（資料圖／中天新聞）

有網友20日在Threads發一段影片，跑攤的王世堅拿起麥克風，直接高歌《沒出息》，「本來是從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」他雖然是清唱，但是底下一堆「粉絲」跟著他一起唱，畫面中可以看到，不只年長者興奮，連小朋友也相當開心。

影片引發網友熱烈回應，有網友在底下留言表示，「現在應該很多老闆找他唱尾牙」、「接下來尾牙春酒活動可能接不完了」、「堅哥現在是國際巨星 是國際不只是兩岸」、「本尊終於開口唱了」。

