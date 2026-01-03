王世堅為中信特攻開球 婉拒與啦啦隊共舞：我的舞姿像晨跑

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2025-2026賽季開打，新北中信特攻今（1/3）在新莊體育館舉行「DEA特有型」主題週，特地邀請民進黨立法委員王世堅開球。中信特攻提供



台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2025-2026賽季開打，新北中信特攻今（1/3）在新莊體育館舉行「DEA特有型」主題週，特地邀請民進黨立法委員王世堅開球，他祝賀新的一年都能夠「匆匆容容、游刃有餘」，他透露自己婉拒與啦啦隊跳應援舞，自嘲「我的舞姿就像在早安晨跑，擔心破壞美麗的畫面」。

主持人比利開場介紹今天開球嘉賓時，現場播放去年最紅的網路金曲《沒出息》，王世堅拿著DEA應援長巾上場，並與應援團全勝及桑德一起動感應援，王世堅大喊「閃電狂轟、中信特攻」，替中信特攻鼓舞士氣。

王世堅致詞時表示，「我知道各位球員朋友們，在球場上就跟我在質詢台上一樣，都是準備充足、火力全開！」相信等一下一定有場「火光四射、龍爭虎鬥」的精彩比賽，非常謝謝各位好朋友們一起到新莊體育館共襄盛舉，為台灣的籃球運動加油打氣，也藉這機會祝福所有好朋友們，新的一年都能夠「匆匆容容、游刃有餘」。

王世堅透露，本來球團熱情邀約他與啦啦隊共舞，「但我的舞姿就像在早安晨跑，擔心破壞美麗的畫面，請容我婉謝，謝謝各位。」

除了王世堅首次擔任職業籃球賽開球嘉賓，TPBL會長莊瑞雄也一同到場觀賽。王世堅在現場展現超高人氣，不斷有球迷要求合照。

球迷林小姐表示，她經常帶小孩進場看球，每次都覺得球場活動越來越有趣、多元，而且球賽很精彩，小孩非常喜歡，今天看到王世堅是非常驚喜的新年禮物。

