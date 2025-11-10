王世堅為何拒選？他揭內幕：對2人無法交代

▲民進黨立委王世堅不願登記參選台北市長，背後的真實主因曝光。（圖／劉祐龍攝影）

[NOWnews今日新聞] 2026年台北市長選戰逐漸升溫，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農將爭取代表民進黨出征，正面迎戰現任市長蔣萬安。外界關注另一位民進黨立委王世堅是否可能投入選舉，但他本人則再三強調不會登記參選，並承諾全力支持黨內提名人選。對此，資深媒體人黃暐瀚透露，王世堅不願選台北市長的真正主因。

面對外界接連追問，王世堅上月31日受訪時坦言：「吳怡農若參選，我一定全力幫忙，他前兩次選立委，我也都有全力協助，連服務處、戰車都能借他使用。」他笑稱，自己不會出馬，「要讓最強的人出來，我知道我不是最強的」，當被問及若民眾或黨員認為他是最強人選時，王世堅仍堅決稱「不會啦，不可能啦，我一定支持黨內推出的人選」。

黃暐瀚指出，身為「現象級」的政治人物，王世堅如果參選台北市長，勝敗先不論，「選舉精彩度」肯定破表，由於堅哥擁有「跨年齡、跨地域、跨性別、跨黨派」的喜好度，明年藍營勢必得將重兵拉回北市，無法全力進攻南高。然而，這段時間以來，王世堅面對參選議題卻一直「興趣缺缺」，既未提交「意願書」，面對媒體也一再強調「沒有想過選市長」，堅哥是真的不打算選嗎？

王世堅日前上節目《下班瀚你聊》時，首度剖析自己的內心世界，他說：「蔣萬安95%會連任。身為二二八受難家屬，我有一個私人情感的因素過不去，我不想輸給蔣家後代，這樣對我的外公還有爸爸，沒辦法交代。」

「聽完這句，我也沒什麼好繼續問下去了。」黃暐瀚續指，上次王世堅在節目上提到，自己念復興中學的時候，被迫在仁愛圓環下跪一度哽咽，他有他私人的考量，也清楚認知蔣萬安勝選機率極高，明年北市長這一局，民進黨最後怎麼派？就交給選對會來安排。

