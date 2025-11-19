王世堅爆料：何志偉規劃參選桃園市長超過1年、需要站台「我隨傳隨到」

針對桃園市長，王世堅說，何志偉是很好的人選。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞]

民進黨佈局2026縣市長大選，桃園市長人選被點名者有總統府副秘書長何志偉、立委王義川。對此，民進黨立委王世堅今（19）日表示，何規劃參選桃園市長已經有一年之久，是很好的人選。未來如果有需要，只要一通知，他絕對隨傳隨到。

民進黨今下午召開中常會，王世堅被問及自己也被點名參選桃園市長，會不是會變成「堅偉大戰2.0」時表示，何志偉準備比較多、深入，也很適合。 他說，何的個性非常勤勞、溫和，對於桃園市政有自己的看法，也有深入研究。

王世堅指出，就他所知，何志偉規劃參選桃園市長已經有一年之久，相信其不只是行動上深入桃園基層，在未來參選的政見上，也一定做了相當多的琢磨、準備。他強調，「桃園市長選舉，我認為何志偉是很好的人選」，且過去沒有「堅偉大戰」，過去的競爭也已經過去。

至於未來是否可能幫何志偉站台，王世堅則說，黨在22縣市如果有提名任何優秀人選， 相信各地方一定有很強力的輔選大將。他雖然在台北比較遠，但是如果有需要，只要一通知「我絕對隨傳隨到」。

媒體也問，何志偉是否比王義川更適合選桃園？王世堅回應，他沒有比較，王義川有王義川的特色。不過，他說，何志偉年輕、可以學習，態度也非常謙虛，是一個很善良的孩子，所以由何去參選，也算是奇兵，會讓對手萬萬想不到。他說，對手也說，不會因為自己的選舉對手年輕而歧視，既然這樣，就讓何志偉上場。

