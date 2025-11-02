王世堅獲頒北科大榮譽博士 首開金嗓唱〈沒出息〉學生嗨翻了

民進黨立委王世堅過去在擔任台北市議員，期間在議會質詢時出現許多金句，日前被網友改編歌曲〈沒出息〉，不但在網路爆紅，更是掀起一股模仿熱潮。王世堅最近獲得台北科技大學頒發榮譽博士學位，1日他現身北科大校園，大學生紛紛搶著和他合影留念，而且還親自獻唱〈沒出息〉，學生們都嗨翻了，相關影片也在抖音流傳。

民進黨立委王世堅1日被北科大獲頒榮譽博士學位。（資料照／中天新聞）

北科大校長王錫福昨日在114週年校慶上，頒授名譽博士予王世堅。其曾任日成營造董事長，1998年起投身公共服務，連任多屆台北市議員、立法委員，於金融消費者保護、稅制改革、居住正義、詐騙防治、交通建設及身心障礙者權益等領域，富有遠見、直言敢諫。並對北科大校務發展貢獻卓著，支持技職教育與產學創新發展。他關懷弱勢且重視教育公平，致力推動公共利益與資源均衡，堅守民主價值，提升政治透明度，其從政歷程充分體現公共服務的真諦，對社會公益、國家發展具有深遠貢獻。

王世堅在北科大校園親自獻唱沒出息。（圖／翻攝自抖音）

王世堅致詞表示：「今天是我從政這二十年來，最光榮的一天」。他除了感謝北科大頒發他榮譽博士學位外，並提到自己只是幫了北科大一個小忙，但北科大卻給他如此他的回報，這可說是「受之點滴，湧泉以報」。

此外，王世堅也不忘提起前台北市長柯文哲，說柯P前不久才「密室逃脫」成功，所以不方便來到另一個密室，也就是北科大的會場。

王世堅開金口全場嗨翻。（圖／翻攝自抖音）

事實上，王世堅現身北科大校園時，引起現場學生一陣騷動，不少人搶著要與王世堅合影。期間有同學建議，是否現場〈沒出息〉？王世堅也在大家的鼓勵下，親自獻唱〈沒出息〉，學生們全都嗨翻天。

