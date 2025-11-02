王世堅獲頒名譽博士 現身校園親唱「沒出息」學生嗨翻

民進黨立委王世堅過去的質詢內容，近期被改編為「沒出息」一曲，人人朗朗上口。而王世堅獲台北科技大學頒發名譽博士學位，他1日現身北科大校園，大受學生歡迎，搶著與王世堅合影留念，在同學的鼓勵建議下，親自獻唱「沒出息」，讓學生嗨翻天！

「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬。」這段話是王世堅過去的質詢內容，近期在王搏的創作下，成為人人朗朗上口的「沒出息」一曲，更引來各方接連翻唱；該曲至今仍非常火紅，甚至已出現加長版以及最終版。

行政院長卓榮泰10月31日（周五）赴立法院進行施政總質詢，輪到王世堅質詢時間，韓國瑜笑著表示，「接下來我們請最有出息的王世堅委員質詢」，此話一出，全場都忍不住發出笑聲；而王世堅也回應，「謝謝主席，你化解了沒出息的尷尬」，隨後王開始進行質詢。

根據《TVBS》報導，王世堅獲台北科技大學頒發名譽博士學位，他致詞時表示，這是他從政20多年來最光榮的一天，他只是幫了北科大一個小忙，而北科大卻願意頒給他名譽博士，北科大可以說是受之點滴，湧泉以報。

他也不忘記提起柯文哲，說柯前不久才「密室逃脫」成功，所以不方便來到另一個密室，也就是北科大的會場。

王世堅現身北科大校園，大受學生歡迎，搶著與王世堅合影留念，王世堅也在同學鼓勵建議下，親自獻唱「沒出息」，讓學生嗨翻天，彷彿來到演唱會現場！

