王世堅率子弟兵登記選議員 巧遇高嘉瑜疑刻意避開?

政治中心／陳堯棋、嚴凱、張智凱 台北報導

2026議員選戰，民進黨台北市黨部，今天開放初選登記，早上立委王世堅率領賴俊翰、陳聖文等綠營小雞前往登記，卻意外強碰前立委高嘉瑜回鍋參選議員，但王世堅似乎刻意避開高嘉瑜，更喊話要她要識大體、退一步改選市長。至於擔任現任議員林亮君，首次代表民進黨參加初選，下午她隻身前往市黨部遞交資料，坦言心情相當緊張。

「堅定信賴、瀅到有聖。」民進黨立委王世堅，帶著子弟兵賴俊翰、呂瀅瀅、陳聖文一字排開、高喊口號，民進黨台北市黨部，開放議員初選登記第一天，就很熱鬧。立委（民）王世堅：「民進黨總算有一個新的最小的派系，"堅系"王世堅的堅，有幾位過去就是好朋友，甚至兩派朋友的年輕的新進們，他們要來參選這次我們台北市議員，所的我們很難得的又再一次，能夠在政治上來聚會。」開玩笑說是幫"堅系"輔選，而半小時後前立委高嘉瑜，也來回鍋登記參選議員。

林亮君首度到民進黨台北市黨部登記報名初選。（圖／民視新聞）民進黨北市黨部主委張茂楠 vs. 議員擬參選人(民)高嘉瑜：「大家都說妳要選市長？市長是王世堅，他不是在樓上，完全不知道堅哥今天要來耶，怎麼會這樣。」高嘉瑜申請表寫到一半，還先跑去樓梯間迎接，但遲遲苦等不到，原來王世堅已經搭電梯離去。立委（民）王世堅：「高嘉瑜在參選議員或立委的時候，她就有別於一般傳統的選法，她就像一隻快樂的小鳥，到處快樂的飛翔，到處快樂的唱歌覓食，她是這樣她是這種選法，當然我希望她更識大體一點，就是說她就乾脆直接參選市長。台北市議員擬參選人（民）高嘉瑜：「我想堅哥其實一直以來都是民進黨的公共財，這次我也是非常推薦，希望王世堅委員能夠有機會，代表民進黨來參選台北市長。」

綠營北市中山、大同新人眾多。（圖／民視新聞）登記"嬌"點，還有兩屆議員林亮君，加入民進黨後，首度參加初選。同選區顏若芳也要拚連任，陳怡君不排除脫黨選。還有四名新人，包括賴俊翰、何志偉子弟兵朱政騏、議員陳賢蔚助理李立聖，以及海委會主委管碧玲女婿林子揚，形成"7搶4"局面。台北市議員(民)林亮君：「當然有壓力，因為第一次參加民進黨的初選，因為以前我並非民進黨籍，所以蠻多選民，不知道說這次我要參加初選，而且還要幫我顧電話，所以很多的選民，是在我這陣子不斷地宣傳，才發現這個事情，所以是有點緊張。」激戰選區，面對初選下個月登場，誰也不敢大意。

