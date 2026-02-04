王世堅率小雞登記議員 遇高嘉瑜回鍋參選疑刻意避開

政治中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導

2026議員選戰，民進黨台北市黨部，今天開放初選登記，早上立委王世堅率領綠營小雞前往登記，卻意外強碰前立委高嘉瑜回鍋參選議員，但王世堅似乎刻意避開高嘉瑜，更喊話要她要識大體、退一步改選市長。

「堅定信賴、瀅到有聖。」民進黨立委王世堅，帶著子弟兵賴俊翰、呂瀅瀅、陳聖文一字排開、高喊口號，民進黨台北市黨部開放議員初選登記第一天，就很熱鬧。立委(民)王世堅：「民進黨總算有一個新的、最小的派系"堅系"，王世堅的堅，有幾位過去就是好朋友，甚至兩派朋友的，年輕的新進們，他們要來參選這次我們台北市議員，所以我們很難得的又再一次，能夠在政治上來聚會。」

民進黨台北市黨部初選登記開跑，王世堅率綠營小雞前往。（圖／民視新聞）

身為黨內前輩，開玩笑說是幫堅系輔選。半小時後，前立委高嘉瑜，也來回鍋登記參選市議員。高嘉瑜申請表寫到一半，得知消息後，還跑去樓梯間迎接王世堅，但遲遲苦等不到，原來王世堅已經搭電梯離去。立委(民)王世堅：「高嘉瑜在參選議員或立委的時候，她就有別於一般傳統的選法，她就像一隻快樂的小鳥，到處快樂的飛翔，到處快樂的唱歌、覓食，她是這樣，她是這種選法，她現在又回來參選議員，她算是前輩了，前輩來帶領幾位後進、新進的同志，這次非常好的，是一樁美事。」台北市議員擬參選人(民)高嘉瑜：「不知道今天堅哥，他今天早上會帶著他推薦的候選人，一起來登記，所以很巧合，我剛剛來的時候才知道說，原來堅哥在樓上，我想堅哥其實一直以來都是民進黨的公共財，這次我也是非常推薦，希望王世堅委員能夠有機會，代表民進黨來參選台北市長。」

前民進黨立委高嘉瑜，回鍋參選台北市議員。（圖／民視新聞）

這次高嘉瑜回鍋內湖、南港選議員，現任議員擔憂被分票。台北市議員(民)王孝維：「她這次又回鍋來參選台北市議員，最危險的絕對是王孝維，如果她一個人再拿兩個人的票，最後有可能民進黨落選的一位或兩位。」高嘉瑜回鍋，牽動民進黨台北市議員選情，選區議員嚴陣以待。





