王世堅率「堅系」小雞議員初選！ 喊話高嘉瑜選台北市長

台北市 / 綜合報導

民進黨台北市議員初選登記第一天，立委王世堅特地帶三位「堅系」小雞登記參與初選，要回鍋選議員的前立委高嘉瑜後腳也抵達，王世堅得知高嘉瑜要選議員，直呼大材小用，還說要高嘉瑜登記選市長才會幫她，事實上，原先高嘉瑜還想跟王世堅打招呼，對方卻刻意避開，氣氛有些尷尬。

前立委高嘉瑜，在門口等啊等，就是等不到立委王世堅，但等到高嘉瑜先登記台北市議員初選，另一頭王世堅匆匆忙忙離開。

前立委(民)高嘉瑜：「蛤堅哥走囉，哈哈，太尷尬，他可能害羞不好意思。」說是趕開會但高嘉瑜難掩尷尬，但也可能因為，王世堅在訪問時是這樣說的。

立委(民)王世堅：「唉呦她(高嘉瑜)...，她大概是來登記市長的吧，她要來回鍋選議員這個倒是蠻意外，她登記市長我就一定去陪她。」

前立委(民)高嘉瑜：「堅哥是非常地謙虛，帶動整個全台灣2026選戰，那我相信唯有王世堅委員，他有這樣的人氣跟聲量。」

堅瑜兩人互相稱對方是台北市長最強人選，迎戰綠營初選，王世堅帶著「堅系」小雞浩浩蕩蕩拼戰，高嘉瑜則是單槍匹馬，畢竟她過去可是在港湖，屢屢拿下第一高票，有超級吸票機之稱，2018年還曾以3萬4千多高票當選，讓當年議員王孝維成為「落選頭」

台北市議員(民)王孝維：「(當年)所有的票幾乎投在高嘉瑜身上，因為她是最高票全國第一高票，所以那時候王孝維落選，也希望高委員也能夠手下留情。」

前立委(民)高嘉瑜：「我們還是有四席的空間，所以我相信只要我們能夠團結，票票民進黨。」

不同於王孝維原本何孟樺也要親赴黨中央，臨時更改行程，或是不想同場替高嘉瑜添話題，這回隨著高嘉瑜挾人氣回鍋，港湖區誰能連任誰又會再次變成落選頭，就算高嘉瑜強調會和其他人聯合參選，但各自登山誰也不敢大意。

原始連結







