王世堅率3小雞喊「堅定信賴」 正式宣布成立「堅系」

民進黨台北市議員初選登記首日，立委王世堅今天上午帶領三位參選人登記參與初選，並宣布民進黨成立新派系「堅系」。王世堅表示，這個最小的派系原本只有他一人，現在多了幾位好戰友，將利用為數不多的時間，透過掃街、車掃方式提升這些參選人的知名度。

王世堅宣布成立「堅系」。（圖／中天新聞）

王世堅今天一早陪同參與初選的新人呂瀅瀅、陳聖文、賴俊翰登記參選初選，更喊出口號「堅定信賴，瀅到有聖」。他指出，這幾位過去就是好朋友,還有年輕先進要來參選，希望能幫點小忙。王世堅也坦言「其實我沒有派系」。

民進黨立委王世堅。（資料圖／中天新聞）

王世堅表示，這些人在初選都相當艱困，未來一定會循既有正常的輔選管道，希望能在一、兩個禮拜把握時間，用掃街、車掃方式，以最快方式讓這些新人小雞的知名度可以打開，幫助他們順利通過初選。

