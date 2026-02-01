王世堅現身台南 挺陳亭妃勇往直前

立委陳亭妃(左)與王世堅(右)聯合發送春聯，現場人氣夯。(陳亭妃提供)

民進黨立法委員王世堅再度展現其「扶龍王」的超人氣與信守承諾的硬漢風格！昨(31)日下午王世堅如約南下台南，出席民進黨台南市長提名人陳亭妃舉辦的「一馬當堅 × 一馬當先」春聯見面會。





王世堅曾公開承諾陳亭妃通過初選必再回台南，隨著陳正式獲得提名，王隨即現身兌現承諾，現場吸引超過千名支持者湧入，氣氛熱絡，展現兩人極高的政治能量與團結氣勢。





活動現場眾星雲集，包括市議員陳秋萍、吳通龍、陳怡珍等多位在地政要及參選人皆到場力挺。王世堅此次特別帶來備受敲碗的「一馬當堅」春聯，與陳亭妃的「一馬當先」春聯首度合體。外界將此聯名解讀為「堅持」與「行動」的結合，象徵政治承擔與前進台南的決心。

陳亭妃感性表示，「一馬當先」代表的是行動鐵馬精神，而「一馬當堅」則是信任的展現。她非常感謝王世堅在關鍵時刻多次力挺，用行動證明政治是有溫度與情義的。





王世堅則強調，政治最重要的核心價值就是「講信用」。儘管農曆年前行程滿檔，他仍堅持排定行程南下，除了履行對陳亭妃的承諾，更要親自向台南鄉親拜早年，展現堅定支持台南發展的態度。兩人的合體不僅炒熱了農曆新年的氣氛，也為未來的政壇合作埋下伏筆。