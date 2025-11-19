王世堅盛讚「桃園市長好人選」 何志偉引金句妙回：謝謝從從容容的鼓勵 5

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

民進黨將派誰出戰2026桃園市長，引發高度關注，總統府副秘書長何志偉勤跑基層佈局，立委王義川同樣被認為是潛在人選，近日立委王世堅也被點名。對此，王世堅今（19）日強調自己沒有這個想法，同時盛讚何志偉年輕、肯學習、態度謙遜，是很好的人選。而何志偉稍早則引用王的金句妙回，「謝謝世堅委員從從容容的鼓勵志偉，我們一起尊重黨內決策與安排」。

由於王世堅過去曾在立委初選時，與何志偉廝殺，他今日出席中常會前受訪，談及被點名參選桃園市長，是否可能與何志偉上演「堅偉大戰」2.0？對此，王世堅回應，據他所知，何志偉規劃參選桃園市長有一年之久，相信何不只是行動上深入桃園基層，在未來參選的政見上，也一定做過相當多的琢磨與準備。

「我覺得如果桃園市長的選舉，我認為何志偉是很好的人選。」王世堅強調，從過去就沒有所謂的「堅偉大戰」，過去的競爭也已經過去了；至於是否會為何志偉站台？王提到，如果有需要，只要通知他，「我絕對隨傳隨到」。

何志偉稍早也引用王世堅金句回應，「謝謝世堅委員從從容容的鼓勵志偉，我們一起尊重黨內決策與安排」。

照片來源：何志偉辦公室提供、翻攝自王世堅臉書

