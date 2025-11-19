王世堅盛讚「桃園市長很好人選」 何志偉引金句「從從容容」回應了

記者劉秀敏／台北報導

針對王世堅大讚「桃園市長很好人選」，何志偉也引用金句，感謝王世堅「從從容容」的鼓勵（圖／何志偉辦公室提供）

民進黨將派誰出戰2026桃園市長引發高度關注，總統府副秘書長何志偉勤跑基層佈局，立委王義川也被認為是潛在人選，近日立委王世堅則被點名可望成為「奇兵」，王世堅今（19）日強調自己沒有這個想法，同時盛讚何志偉「是很好的人選。」對此，何志偉也引用王世堅金句妙回：「謝謝世堅委員從從容容的鼓勵志偉，我們一起尊重黨內決策與安排。」

王世堅今日出席中常會前受訪，談及被點名參選桃園市長，是否可能與何志偉上演「堅偉大戰」2.0？王世堅回應，何志偉準備比較多，也比較深入，且何志偉的個性非常勤勞、溫和，對桃園市政也有一些看法，並做了一些深入的研究。據他所知，何志偉規劃參選桃園市長已經有一年之久，相信他不只是行動上深入桃園基層，在未來參選的政見上也一定做了相當多的琢磨、準備，「我覺得如果桃園市長的選舉，我認為何志偉是很好的人選。」

王世堅同時強調，從過去就沒有所謂的「堅偉大戰」，過去的競爭也已經過去了。至於是否會為何志偉站台？王世堅也表示，如果有需要，只要通知他，「我絕對隨傳隨到」。

對此，何志偉稍早也引用王世堅金句回應：「謝謝世堅委員從從容容的鼓勵志偉，我們一起尊重黨內決策與安排。」

