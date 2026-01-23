王世堅知名度超高！小朋友參訪立院要簽名 合唱〈沒出息〉畫面曝

即時中心／潘柏廷報導

民進黨立委王世堅，過去擔任台北市議員質詢蹦出不少金句，而他曾在議會質詢世大運時冒出的「本來應該從從容容游刃有餘」內容，去年（2025）還被中國改編成網路神曲〈沒出息〉，讓對方的知名度更為提升，一舉躍升成全國著名的政治人物。對此，宜蘭某間小學校外教學，今（23）日上午參訪立法院，小朋友一見到王世堅不僅要簽名、合照外，更一同合唱〈沒出息〉，相關畫面也隨之曝光。

王世堅全國知名度相當高，不僅在台北市議會、立法院質詢爆出金句之外，更送禮物給備詢的政治人物，其中就包含前台北市長柯文哲、現任台北市長蔣萬安、行政院長卓榮泰，再加上先前質詢片段被中國改編成網路神曲〈沒出息〉，因此透過社群網路的不斷再製、轉傳，讓其知名度繼續攀升。

因此，宜蘭某國小今日校外教學參訪立法院時，現場小朋友一看到王世堅上前簇擁，不僅和他要親筆簽名、合照外，現場更一起合唱〈沒出息〉一曲，現場畫面相當熱絡。

王世堅幫小朋友簽名。（圖／民視新聞翻攝）

王世堅與宜蘭某國小的學生們合照。（圖／民視新聞翻攝）

