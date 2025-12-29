王世堅神曲〈沒出息〉唱進紅樓！《西門町一番地》玩時事梗

《西門町一番地》康茵茵重現崔苔菁造型。（圖／全民大劇團）

沉浸式戲劇《西門町一番地》迎來第六輪加演，隨著首週好評持續發酵，隔週跨年與元旦假期仍有場次，跨年場次更迎來全新卡司加入，周定緯初登場演出，並現場演唱多首舞曲，為跨年夜注入熱力十足的舞台魅力。

《西門町一番地》以西門紅樓為故事舞台，從1908年出發，透過戲劇、歌舞與沉浸式互動形式，帶領觀眾穿梭不同年代，看見城市的繁華變遷與人情風景。演出過程中，觀眾將隨著劇情推進，由演員親手將多達12道小吃送達觀眾手中，讓觀戲不僅是視覺與聽覺的享受，更成為一場融合味覺的城市記憶之旅。

廣告 廣告

向來緊扣時代脈動的全民大劇團，也將近年來的年度話題巧妙融入演出內容，包括王世堅成名曲〈沒出息〉、F4合體等熱門話題，引發觀眾會心一笑。團長謝念祖於謝幕時也分享，自己曾猶豫是否要將近期發生的攻擊事件放進劇中，但最終仍選擇呈現，「因為這些都是我們共同經歷的事情。即使外面的世界混亂，我們依然可以找到人性的光明與善良。」

為迎接跨年時刻，劇團特別為跨年場觀眾準備限定暖場禮，包含螢光棒與啤酒，邀請觀眾在百年古蹟中，一邊欣賞演出、一邊迎接新的一年。現場更安排堪比跨年晚會的精彩歌曲橋段，精選2009年至2025年間的經典華語歌曲，陪伴觀眾度過不同以往的跨年夜。

12月31日至1月4日場次，將由方宥心、周定緯、康茵茵、呂紹齊共同演出，全民大劇團期盼透過戲劇、音樂與現場氛圍的結合，陪伴觀眾用最有溫度的方式告別2025、迎向2026年。購票請至 OPENTIX 兩廳院售票系統。

周定緯加入《西門町一番地》第六輪加演。（圖／全民大劇團）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

今白天溫升早晚涼 週五起「最強冷氣團報到」全台急凍下探7度

強震撼全台！地震中心科長45分鐘內「領帶歪歪」開記者會 本人揭原因

嫌9歲兒作業寫太糟！媽媽氣到「呼吸性鹼中毒」倒地 手痙攣呈雞爪狀