王世堅稱禁小紅書「護國心切」 劉世芳：保障詐欺被害人的最佳處置

內政部長劉世芳。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 內政部暫禁小紅書一年，民進黨立委王世堅說，內政部長劉世芳護國心切，但相對會灼傷台灣的民主自由價值。對此，劉世芳今（11）日表示，每一個詐騙案後面都有相當多被害人，站在司法警察單位，或是站在刑事局的立場，當然要保障所有被害人，在受到詐欺危害時做最佳處置。

王世堅昨表示，劉世芳有比較深一層的憂慮，只能說護國心切、熱愛台灣，因為小紅書有詐騙廣告卻置之不理，當然會用比較強烈的手法。不過，他也說，每一件事情都會付出代價，當政府強硬手段去禁，相對的台灣長期引以為傲的民主、自由、平等價值，當然多少會灼傷到。

內政部今召開部務會議後記者會，劉世芳受訪表示，行政院、內政部、刑事局的作法從頭到尾都一致，是根據《詐欺犯罪危害防制條例》第42 條來處理小紅書。

劉世芳說明，刑事局根據「詐防條例」第42條特別提到「概括性」，就是雖然 42 條裡面提到，可以對於詐欺的網站來處理，因為刑事局是一個司法警察機關；但是對於沒有在台灣落地，或者不管是違法，或者是有其他不合法的狀況，「我們認為可以做概括性的處置，而且是緊急的處置」。

劉世芳強調，每一個詐騙案後面都有相當多被害人，站在司法警察單位，或是站在刑事局的立場，當然要保障所有被害人，在受到詐欺危害時做最佳處置。他說，政府的處置就是依照「詐防條例」第 42 條，不管是叫「停止解析」，或是叫「限制接取」，法律依據是非常明確。

