王世堅稱站台隨傳隨到 何志偉：我一定會有出息

總統府副秘書長何志偉23日出席「2025桃園HO幸福親子派對」，化身「志偉哥哥」與親子互動。面對民進黨立委王世堅力挺參選桃園市長，並表態站台會隨傳隨到，何志偉感謝王世堅的鼓勵與肯定，自信表示自己一定會有出息。針對外傳前市長鄭文燦可能回鍋再戰，何志偉則避重就輕回應，強調只要有機會一定全力以赴。

總統府副秘書長何志偉出席活動化身「志偉哥哥」與親子互動。（圖／中時蔡依珍攝）

「2025桃園HO幸福親子派對」23日在桃園大有梯田生態公園登場，何志偉受邀出席與親子互動。現場有YOYO家族哥哥姐姐陪唱跳，被問到想當什麼哥哥，何志偉笑說「做自己就好，我就是志偉哥哥」。他讚賞當天天氣好的跟童話故事一樣，大家都很開心。

何志偉分享會來響應活動源自之前參加親子類節目，意外受到熱烈歡迎。他表示現場有卡通人物和各式蔬菜水果哥哥姐姐，希望提倡環保、均衡飲食，共同珍愛自然、守護小小多山的美麗家園。何志偉也不忘幫總統賴清德宣傳挺日，讚日本海產品質佳，鼓勵大家多吃海鮮，「台灣是美食王國，日本是海鮮王國」。

民進黨立委王世堅先前公開力挺何志偉參選2026桃園市長。（圖／中天新聞）

面對王世堅爆料他規劃參選桃園市長超過1年，還表態稱需要站台「會隨傳隨到」，何志偉笑著說「感謝從從容容世堅委員的鼓勵跟肯定」。他強調民進黨一直以來都是團結政黨，一起朝「為在地、為國家做事」的目標前進，每一句話、每一個念頭，都能讓市民更好。

近日傳聞前桃園市長鄭文參有意回鍋參選。（資料照／中天新聞）

何志偉說，自己對王世堅也是一樣感情，王有任何需要，他一定全力以赴。他也感謝王世堅的力挺，「我一定有出息」。被問及前市長鄭文燦回鍋參選議題，何志偉未正面回應，僅說「我的態度一向是全力以赴，有機會一定全力以赴」。

