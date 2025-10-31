王世堅稱自己非「最強人選」 挺吳怡農戰北市：服務處給他用！

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前宣布投入台北市長選戰，今（31）日將親赴民進黨中央黨部遞交參選意願表。另一位頻遭點名的民進黨立委王世堅對此受訪表態支持，並且承諾若吳怡農參選，他將全力相挺，甚至願意提供「服務處、戰車讓他使用」。

民進黨立委王世堅。（資料圖／中天新聞）

根據民進黨中央訂定徵召區繳交意願表的截止時間為今天下午5點，資料彙整後將於11月初由選對會進行初步盤點。吳怡農昨日表示，希望能以自身長期推動公共服務與國際交流的經驗，積極爭取黨內支持，成為台北最強戰力，為台北市民打造一座更具韌性與前瞻性的首都。

廣告 廣告

吳怡農將在今天赴民進黨中央遞交台北市長參選意願表。（資料圖／中天新聞）

對此，王世堅今天在立院受訪時明確表示，若吳怡農參選，他一定會全力協助，就如同吳之前參選立委時他也曾全力相挺，「服務處、戰車讓吳使用！很好」。當被問及吳怡農是否是最強候選人時，王世堅強調民進黨一定會推出最強人選，但究竟誰是最強，還需視其他爭取初選的人選而定。

關於自己是否會繳交參選意願表，王世堅以幽默口吻回應：「要讓最強出來，我知道我不是最強。」他進一步強調，無論黨內推出何人，即使過去與他沒有私交，他都會全力支持，「主要是黨初選通過，一定會挺最強的。」

延伸閱讀

北市府與新壽初步協商解約金額！李四川：盼過年前和輝達簽約

吳怡農表態2026選台北叫陣了！蔣萬安：我就是全力拚市政

蔣萬安抗疫情！台北市633家豬肉攤免租金再補助每攤1萬元