王世堅稱高金素梅「台灣派」惹議 吳思瑤列親中3言行：他應該多觀察

記者劉秀敏／台北報導

民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢召開「台美關稅談判滿意度民調」記者會（圖／翻攝畫面）

無黨籍立委高金素梅近日遭檢調搜索、約談，民進黨立委王世堅近日稱相信高金素梅的為人處事，「我認為她還是站在我們台灣派這邊」引發質疑，王世堅則怒回「原住民不是最忠實的台灣派嗎？」對此，民進黨政策會執行長吳思瑤今（12）日直言，高金素梅以立委身份赴中參加九三閱兵、在國會以簡體字簡報、稱「我們習近平」來質詢，這樣的言行是挺台派嗎？王世堅可以多做觀察，但她認為這並不是挺台派。

民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢召開「台美關稅談判滿意度民調」記者會，會後並接受媒體提問。

針對王世堅稱高金素梅「台灣派」一事，吳崢表示，對「台灣派」的定義並非現在最重要的事情，高金素梅身為國會立委，到底有沒有涉入詐領助理費、國安疑慮，這才是關注的重點。立委涉入司法案件、檢調到國會搜索都是大事，應該關注高金素梅到底有沒有這些行為、背後有無不當連結，而非各自對她有什麼觀感。這部分檢調正在調查中，民進黨尊重檢調，不過多評論。

吳崢也提醒，近日許多在野黨委員又出來攻擊司法、檢調人員，國民黨慣性詆毀司法，這是非常惡質的行為。國民黨去年用了一整年的時間攻擊司法人員，甚至集體衝撞北檢、辦集會聲稱總統賴清德把黑手伸進司法，但國民黨全台黨部涉入偽造文書案，當時藍營為了護航攻擊賴清德、攻擊檢調司法，但最近國民黨組發會副主委、全台各地的黨工全通通都認罪了，「這些人承認自己就是偽造文書的罪犯，去年還大小聲攻擊總統、攻擊檢調」。再次呼籲，如果高金素梅涉入不法行為，檢調會查得水落石出，沒有也會還她清白。



