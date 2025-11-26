王世堅稱「被提名北市就發100份雞排」 吳怡農幽默回：我不會加碼請200份

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨台北市長候選人備受矚目，立委王世堅多次被外界點名，他日前受訪表示，「若黨徵召他參選，他就認輸發100份雞排」。對此，早已公開表態爭取提名的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（26）日打趣說到「我是不會加碼請兩百份雞排的」，並說現階段初選還未開始，不可能現在就考慮放棄、禮讓王世堅。

吳怡農今早召開記者會，公布民進黨5位潛在參選人的互比式民調。（許詠晴攝）

吳怡農今早召開記者會，公布民進黨5位潛在參選人的互比式民調。據民調，王世堅在「非藍白支持者」獲24.2%支持度，民調第一，吳怡農15.3%位居第二，但領先沈伯洋的11.2%、鄭麗君的6.8%、林右昌的3.9%；在「綠營支持者」中，王世堅支持度為 22.7％，仍位居第一，領先吳怡農的 20.3％，而沈伯洋、鄭麗君、林右昌的支持度分別為 16.9%、 9.9%、5.1％。

針對該份民調顯示，王世堅更能獲得藍白陣營、中立支持者的選票，但吳怡農自稱最有底氣突破綠營基本盤。吳怡農表示，民調是某一時間對民意的圖像，這份民調是上週末做的，數據在下週、下月、明年一定有變化，必須判斷數據顯示的趨勢為何，用民調回答基礎問題。

吳怡農也說，藍白支持者高機率會選擇蔣萬安，這就是為何他們該把主力集中在非藍白支持者上，也就是台北市6成的選民，因為這些是願意溝通、討論、認識他們人，他們只願意看人、不看黨。

媒體向吳怡農問到，其民調落後王世堅8.9百分點，若王世堅表態爭取提名，是否禮讓王世堅參選？吳怡農回應，他目前唯一工作就是提高他的社會支持，透過更多溝通向市民報告他的市政藍圖，希望更多人認識他的主張，「現在初選都還沒開始，現階段不可能考慮放棄。」

此外，媒體進一步提到，王世堅表示，若黨提名其參選台北市長將發100份雞排。吳怡農則幽默回應「我是不會加碼請兩百份雞排的」。他也說，王世堅的幽默他沒辦法比，但他也不會用雞排競爭，過去幾年他在基層投入公共事務，也參與幾輪民選政治，支持者給他最大的肯定就是他多元的背景。

該民調主持人為吳怡農，調查單位為山水民意研究股份有限公司，經費來源為吳怡農上次補選立委剩餘的政治獻金。訪問地區在台北市、訪問對象為有台北市戶籍的20歲以上成年人、訪問日期從今年11月20日至23日；有效樣本1075人（加權前家戶535份、手機540份），抽樣誤差在95%的信心水準下，約正負2,99個百分點。

